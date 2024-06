TWICE ナヨン、タイトル曲「ABCD」MV予告映像を公開…クラシック映画のようなビジュアル

TWICEのナヨンが、2ndミニアルバム「NA」のタイトル曲「ABCD」のミュージックビデオ予告映像を初公開し、全世界のファンの注目を集めた。予告映像の中で、ナヨンはクラシック映画に出てくるような都会の夜を満喫している。華やかなイブニングドレスにオペラグローブを着用して1950年代に戻ったような彼女が、街灯の下で踊ったり、ポーズをとりながら見る人たちを魅了する。続いて、雰囲気のあるジャズバーに座ってカメラと視線を合わせるナヨンが登場。早く切り替わる画面の中、ヘッドセットとメガネを着用した姿、華麗なスタイリングをして道路の上に立っている姿などが交差し、フルバージョンに対する好奇心を刺激した。時代と場所を行き来しながら、存在感を輝かせるナヨン特有の魅力がタイトル曲「ABCD」を通じて、明るい光を放つと期待を集めている。

タイトル曲「ABCD」は、“K-POPソロクイーン”ナヨンの大胆で新鮮な試みが際立つ。「AからZまで、自分のタイプである相手に向かって、愛に対して1から10まで教えて誘惑する」というメッセージを盛り込んだポップダンスナンバーで、ワイルドなリズムに緊張感溢れる編曲の変化が特徴だ。リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYPの代表プロデューサーパク・ジニョン(J.Y. Park)が作詞、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーPdoggが作曲・編曲を担当した。2ndミニアルバム「NA」にはタイトル曲「ABCD」をはじめ、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat. JULIE of KISS OF LIFE)」「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」「Something」「Count It」の全7曲が収録される。K-POPを代表するプロデュース陣と海外有数の作家陣、実力派のアーティストたちが参加し、完成度の高い名盤の誕生を予告している。2022年6月に発売したソロデビュー曲「POP!」が、米ビルボードのメインチャートである「ビルボード200」で7位を記録し、高いに人気を博したナヨンは、今月14日午後1時(米東部時間基準午前0時)に2ndミニアルバム「NA」を発売する。カムバックの前日である13日午後8時には、オフラインプラミアイベントを開催し、ファンたちとアルバムの発売をお祝いする予定だ。