ファミリーマートが展開する「ファミマルSweets」ブランドから「こいうまクリーム」スイーツが登場!

濃厚なのにすっきりとした甘さの、こだわりクリームをとことん味わう「ふわふわ台湾カステラ」「ふわもちクレープ」「サクッとみるくクッキーシュー」がラインナップされます☆

ファミリーマート「こいうまクリーム」スイーツ

取扱店舗:全国の「ファミリーマート」約16,300店

※商品によって発売日が異なります

スイーツの美味しさと選ぶ楽しさが楽しめる、豊富なラインナップが魅力の「ファミマルSweets」から、クリームを味わうスイーツ3種類が「こいうまクリーム」シリーズとして登場!

今回発売される「こいうまクリーム」は、スイーツの基本ともいえる「クリーム」を楽しめるよう、濃厚ながらもすっきりとした味わいを目指して開発されました。

こだわりのクリームは、専門店品質のクリームを目指し、2種類の生クリームとホイップクリームを独自の配合でブレンド。

どのスイーツもクリームを主役とした仕立てで、クリームを存分に味わえるよう生地との組み合わせにもこだわっています。

甘さを控えることで、濃厚かつすっきりとした味わいのスイーツです☆

クリームがおいしい ふわもちクレープ

価格:338円(税込)

発売日:2024年6月11日(火)

濃厚ですっきりとした味わいのホイップクリームとミルクカスタードクリーム、シュガーコーティングしたクランブルを包んだ「ふわもちクレープ」

最後まで飽きることなく、クリームのおいしさを楽しめるスイーツです。

クリームがおいしい サクッとみるくクッキーシュー

価格:220円(税込)

発売日:2024年6月11日(火)

サクッとした食感のクッキーシューを使用した「クリームがおいしい サクッとみるくクッキーシュー」

濃厚ですっきりとした味わいのホイップクリームとミルクカスタードクリームの2種類のクリームを楽しめるシュークリームです。

クリームがおいしい ふわふわ台湾カステラ

価格:298円(税込)

発売日:発売中

メレンゲをたっぷりと使用し、じっくり火を通す湯煎焼きをすることで、ふんわりくちどけ良く仕立てた「台湾カステラ」

濃厚ですっきりとした味わいのホイップクリームがたっぷりサンドされています☆

※沖縄県では仕様が異なります

濃厚なのに甘さすっきりなこだわりのクリームを楽しむスイーツ。

ファミリーマートの「こいうまクリーム」スイーツは、2024年6月11日より販売開始です。

※画像はイメージです

※店舗によって取り扱いのない場合があります

