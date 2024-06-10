国際スケート連盟（ISU）は9日、来季のフィギュアGPシリーズ6戦の出場選手を発表した。10月8〜10日に東京で行われる第4戦NHK杯には女子で世界選手権3連覇の坂本花織（シスメックス）、男子で同銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ペアで同銀メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）らが入った。

シリーズの上位6人、6組が12月のGPファイナル（フランス・グルノーブル）に進出する。以下は各大会の日本勢エントリー一覧。

▽第1戦スケートアメリカ（10月18〜20日・アレン）

男子:三浦佳生、島田高志郎、吉岡希

女子:青木祐奈、樋口新葉、渡辺倫果

ペア:三浦璃来、木原龍一組

▽第2戦スケートカナダ（10月25〜27日・ハリアファクス）

男子:佐藤駿、山本草太

女子:松生理乃、坂本花織、吉田陽菜

▽第3戦フランス大会（11月1〜3日・アンジェ）

男子:島田高志郎、友野一希

女子:樋口新葉、三原舞依、住吉りをん

▽第4戦NHK杯（11月8〜10日・東京）

男子:鍵山優真、三浦佳生

女子:千葉百音、坂本花織

ペア:三浦璃来、木原龍一組、長岡柚奈、森口澄士組

アイスダンス:田中梓沙、西山真瑚組、吉田唄菜、森田真沙也組

▽第5戦フィンランド大会（11月15〜17日・ヘルシンキ）

男子:鍵山優真、友野一希、山本草太

女子:松生理乃、三原舞依、吉田陽菜

▽第6戦中国（11月22〜24日・重慶）

男子:佐藤駿

女子:千葉百音、住吉りをん、渡辺倫果