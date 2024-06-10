交流戦は最終週へ、首位の楽天は巨人＆広島と対戦 見えぬ優勝の行方…今週のNPB日程
パ・リーグ6球団は本拠地6連戦、2位ソフトバンクはヤクルトと阪神と対戦
5月28日に始まった「日本生命セ・パ交流戦2024」も、いよいよ最後の1週間を迎える。第2週を終え、9勝3敗で勝率.750の楽天が交流戦では単独首位。残すは本拠地での6連戦で、11日から巨人、14日からは広島と対戦する。8勝4敗の2位で追うソフトバンクは、ヤクルトと阪神と対戦。まだまだ優勝争いの行方は見えない状況だ。
セ・リーグに目を移すと、リーグ首位の広島は敵地で6連戦。11日から西武、14日からは楽天と対戦する。1ゲーム差の2位につける阪神も、敵地でオリックス、ソフトバンクと戦う。パでは、ソフトバンクが2位に7ゲーム差の首位と独走は変わらない。今週の試合と主な放送予定は下記の通り（6月10日現在）。
6月11日（火）
■交流戦
○日本ハム-中日（18時）
GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○楽天-巨人（18時）
BSテレ東、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、GIANTS TV
○西武-広島（18時）
テレビ埼玉、BSフジ、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○ロッテ-DeNA（18時）
千葉テレビ、TVK、BS12、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○オリックス-阪神（18時）
MBS、BS朝日、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、虎テレ
○ソフトバンク-ヤクルト（18時）
FBS、BS日テレ、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
6月12日（水）
■交流戦
○日本ハム-中日（18時）
GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○楽天-巨人（18時）
BS朝日、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、GIANTS TV
○西武-広島（18時）
テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○ロッテ-DeNA（18時）
千葉テレビ、TVK、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○オリックス-阪神（18時）
KTV、BSテレ東、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、虎テレ
○ソフトバンク-ヤクルト（18時）
TOKYO MX、KBC、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
6月13日（木）
■交流戦
○日本ハム-中日（18時）
GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○楽天-巨人（18時）
BS朝日、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、GIANTS TV
○西武-広島（18時）
テレビ新広島、BS Japanext、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○ロッテ-DeNA（18時）
千葉テレビ、TVK、BS12、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○オリックス-阪神（18時）
KTV、BSフジ、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、虎テレ
○ソフトバンク-ヤクルト（18時）
TNC、TOKYO MX、NHK-BS、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
6月14日（金）
■交流戦
○日本ハム-巨人（18時）
札幌テレビ、BS日テレ、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、GIANTS TV
○楽天-広島（18時）
NHK-BS、J SPORTS 2、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
○西武-DeNA（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
○ロッテ-中日（18時）
岐阜放送、三重テレビ、千葉テレビ、BS12トゥエルビ、日テレNEWS24、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
○オリックス-ヤクルト（18時）
J SPORTS 3、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
○ソフトバンク-阪神（18時30分）
NHK九州、NHK関西、TOKYO MX、BS朝日、スポーツライブ+、DAZN、パーソル パ・リーグTV、虎テレ、Rakuten TV、ベースボールLIVE
6月15日（土）
■交流戦
○楽天-広島（14時）
テレビ岩手、宮城テレビ、広島テレビ、秋田放送、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
○西武-DeNA（14時）
NHK総合、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、
○ロッテ-中日（14時）
名古屋テレビ、東海テレビ、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○オリックス-ヤクルト（14時）
KTV、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○日本ハム-巨人（18時）
BSテレ東、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、GIANTS TV
○ソフトバンク-阪神（18時）
TVQ、TOKYO MX、スポーツライブ+、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ
6月16日（日）
■交流戦
○楽天-広島（13時）
NHK仙台、NHK広島、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
○西武-DeNA（13時）
BS Japanext、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、
○オリックス-ヤクルト（13時）
NHK総合、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○日本ハム-巨人（14時）
テレビ朝日、HTB、BS朝日、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、GIANTS TV
○ロッテ-中日（14時）
CBC、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○ソフトバンク-阪神（14時）
RKB、ABC、BS-TBS、スポーツライブ+、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）