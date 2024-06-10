パ・リーグ6球団は本拠地6連戦、2位ソフトバンクはヤクルトと阪神と対戦

5月28日に始まった「日本生命セ・パ交流戦2024」も、いよいよ最後の1週間を迎える。第2週を終え、9勝3敗で勝率.750の楽天が交流戦では単独首位。残すは本拠地での6連戦で、11日から巨人、14日からは広島と対戦する。8勝4敗の2位で追うソフトバンクは、ヤクルトと阪神と対戦。まだまだ優勝争いの行方は見えない状況だ。

セ・リーグに目を移すと、リーグ首位の広島は敵地で6連戦。11日から西武、14日からは楽天と対戦する。1ゲーム差の2位につける阪神も、敵地でオリックス、ソフトバンクと戦う。パでは、ソフトバンクが2位に7ゲーム差の首位と独走は変わらない。今週の試合と主な放送予定は下記の通り（6月10日現在）。

6月11日（火）

■交流戦

○日本ハム-中日（18時）

GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○楽天-巨人（18時）

BSテレ東、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、GIANTS TV

○西武-広島（18時）

テレビ埼玉、BSフジ、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○ロッテ-DeNA（18時）

千葉テレビ、TVK、BS12、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○オリックス-阪神（18時）

MBS、BS朝日、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、虎テレ

○ソフトバンク-ヤクルト（18時）

FBS、BS日テレ、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

6月12日（水）

■交流戦

○日本ハム-中日（18時）

GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○楽天-巨人（18時）

BS朝日、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、GIANTS TV

○西武-広島（18時）

テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○ロッテ-DeNA（18時）

千葉テレビ、TVK、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○オリックス-阪神（18時）

KTV、BSテレ東、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、虎テレ

○ソフトバンク-ヤクルト（18時）

TOKYO MX、KBC、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

6月13日（木）

■交流戦

○日本ハム-中日（18時）

GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○楽天-巨人（18時）

BS朝日、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、GIANTS TV

○西武-広島（18時）

テレビ新広島、BS Japanext、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○ロッテ-DeNA（18時）

千葉テレビ、TVK、BS12、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○オリックス-阪神（18時）

KTV、BSフジ、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、虎テレ

○ソフトバンク-ヤクルト（18時）

TNC、TOKYO MX、NHK-BS、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

6月14日（金）

■交流戦

○日本ハム-巨人（18時）

札幌テレビ、BS日テレ、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、GIANTS TV

○楽天-広島（18時）

NHK-BS、J SPORTS 2、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○西武-DeNA（18時）

テレビ埼玉、フジテレビTWO、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ロッテ-中日（18時）

岐阜放送、三重テレビ、千葉テレビ、BS12トゥエルビ、日テレNEWS24、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○オリックス-ヤクルト（18時）

J SPORTS 3、DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-阪神（18時30分）

NHK九州、NHK関西、TOKYO MX、BS朝日、スポーツライブ+、DAZN、パーソル パ・リーグTV、虎テレ、Rakuten TV、ベースボールLIVE

6月15日（土）

■交流戦

○楽天-広島（14時）

テレビ岩手、宮城テレビ、広島テレビ、秋田放送、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE

○西武-DeNA（14時）

NHK総合、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、

○ロッテ-中日（14時）

名古屋テレビ、東海テレビ、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○オリックス-ヤクルト（14時）

KTV、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○日本ハム-巨人（18時）

BSテレ東、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、GIANTS TV

○ソフトバンク-阪神（18時）

TVQ、TOKYO MX、スポーツライブ+、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ

6月16日（日）

■交流戦

○楽天-広島（13時）

NHK仙台、NHK広島、J SPORTS 2、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE

○西武-DeNA（13時）

BS Japanext、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、

○オリックス-ヤクルト（13時）

NHK総合、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○日本ハム-巨人（14時）

テレビ朝日、HTB、BS朝日、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、GIANTS TV

○ロッテ-中日（14時）

CBC、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○ソフトバンク-阪神（14時）

RKB、ABC、BS-TBS、スポーツライブ+、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ

※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）