FTISLAND、アジアツアー日本公演のDVD＆Blu-rayを9月11日にリリース！U-NEXTで独占ライブ配信も

FTISLANDがDVD/BD「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY” at Tokyo Garden Theater」を9月11日(水)にリリースすることを発表し、ジャケット写真、ライブティザーが公開された。「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY"」は、2023年8月の韓国を皮切りに、マカオ、バンコク、台北、クアラルンポール、ジャカルタ、シンガポールを巡ったアジアツアーの日本公演だ。神戸、名古屋、東京、大阪、広島の計5都市で開催された日本ツアーは、通常の日本公演とは一味違い、「Sage」「All Of My Life」など、韓国楽曲をたっぷりと披露し、彼らにとっても初の試みとなった。

本作は、5月6日(月・祝)に開催された東京ガーデンシアター公演の模様を収録。アンコール含む計23楽曲を披露した特別なライブ映像作品となっている。通常盤とPrimadonna盤(ファンクラブ会員限定盤)の2種、それぞれDVDとBlu-rayの全4形態で発売される。通常盤、Primadonna盤の特典映像には、5月6日の東京ガーデンシアター公演の密着メイキング映像「Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater」を収録。また、Primadonna盤の特典映像には、メンバーがどのように将来を過ごしていくかを「琉球風水」や「姓名判断」「九星気学」「数意学」などを組み合わせた鑑定が驚異的な的中率を誇り、人気地上波TV番組などにも出演中の話題の占い師の琉球風水志シウマがメンバーを占った「琉球風水志シウマによる FTISLANDの”HEY DAY”占い」が収録されており、今までにないバラエティに富んだ映像となっている。そして、店舗別の購入者特典も決定。さらに、リリースに先立って、U-NEXTでは、7月15日(金)19時から当公演の模様(編集版)が独占ライブ配信される。ロックバンドシーンを盛り上げるFTISLANDの2024年の活動から目が離せない。

■リリース情報

DVD/Blu-ray「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater」

2024年9月11日(水)Release



<収録内容>(全形態共通)

1.シアワセオリー

2.Falling Star

3.パレ(I Hope)

4.Champagne

5.PUPPY

6.FREEDOM

7.サランフエ(僞愛)

8.サランアリ(Love Sick)

9.チョンドゥン(Thunder)

10.Not Enough

11.All Of My Life

12.Wind

13.Take Me Now

14.Broken

15.Time To

16.Sage

17.Rising Star(With G.O.P)

18.I'm Still Here

19.Beautiful

20.Flower Rock

21.Orange Days

22.FT ISLAND

23.PRIMADONNA



<特典映像>

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater



<Primadonna盤 特典映像>

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater

・琉球風水志シウマによる FTISLANDの"HEY DAY”占い



【価格】

●通常盤

DVD(WPBL-90659):6,300円(税込)

Blu-ray(WPXL-90321):7,400円(税込)



●Primadonna盤

DVD + PHOTO BOOK(WPBL-60020/21):8,500円(税込)

Blu-ray + PHOTO BOOK(WPXL-60011):9,600円(税込)

[PHOTO BOOK]撮り下ろしカラーフォトブック



【店舗別購入者特典】

・セブンネットショッピング:ミニアクリルスタンドキーホルダー(ソロ写真3個セット)

・楽天ブックス:缶バッジ(ソロ写真3個セット)

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート2枚セット

・その他の店舗、先着特典:トレーディングカード(ソロ3種より1種ランダム付与)

・FNC JAPAN ONLINE STORE:A3ポスター(デザイン1種)(Primadonna限定盤/通常盤・DVD/BD共通)



ご予約はこちら



■U-NEXT 配信情報

「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY"」

ライブ配信期間:2024年7月15日(月・祝)19:00〜ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜2024年8月14日(水)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください



■関連リンク

・FTISLAND 日本公式サイト

・U-NEXT「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY"」サイト