【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER】発売日:未定価格:未定

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series S|X/PC用タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の公式ページを6月10日にリニューアルオープンした。

本作は2004年発売の「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」を原作としたリメイク作品。公式ページではこれまで公開されたトレーラーに加え、6月10日に公開されたオフィシャルトレーラーも紹介。

また、ゲーム内のスクリーンショットも多数掲載されている。

□「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」公式ページ

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』

最新映像公開!



原作の核はそのままに、没入体験が進化を遂げる。



『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』を原作としたリメイク作品。… pic.twitter.com/BJUrThLM0h - メタルギア公式 (METAL GEAR) (@metalgear_jp) June 9, 2024

(C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.