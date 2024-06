【シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII】2025年 発売予定価格:未定

2KとFiraxis Gamesは、ストラテジーゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズの最新作「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」を2025年に発売する。対応プラットフォームはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam:Mac/Linux版含む)。一部のプラットフォームでは既にウィッシュリストへの登録が可能となっている。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」は文明を生み出し、都市や偉大な世界遺産を建設して領土を拡大していくストラテジーゲーム。プレーヤーは繁栄を目指してライバル文明を征服したり、時には同盟を結んだりしながら、未知の世界を探索する。「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」の新機能や新要素を含む全貌は8月に発表されるという。

なお、発売決定の発表は「Summer Game Fest」のキックオフライブにて行なわれた。人類が歩んできた歴史、そして時の試練に耐えうるレガシーを築くという不変の挑戦を描いたティーザートレーラーも公開されている。

【【日本語字幕付き】『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』ティーザートレーラー】【Firaxs Gamesの創設者でクリエイティブ・ディベロップメント・ディレクター:シド・マイヤー氏のコメント】

30年以上にわたり、世界中のプレイヤーがシヴを愛し、応援してきてくれました。この長い年月の間にストラテジーゲームが築き上げた革新と洗練の集大成と言える「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」をシヴファンの皆様にお披露目できることを、大変嬉しく思っています。

【2K Games社長:デイヴィッド・イシュマラー氏のコメント】

「シヴィライゼーション」シリーズは、7千万本以上の販売実績と10億時間以上のプレイ時間を誇る、2Kの至宝です。私たちのチームが「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」で成し遂げようとしていることは、まさに偉業としか言いようがありません。Firaxis Gamesが「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」で新たな伝説を作ってくれることを、私たちは確信しています。

(C)2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.