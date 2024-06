■BABYMETAL、キアヌ・リーブス率いるDogstarとフォックスサイン

【写真】BABYMETALとキアヌ・リーブスの貴重な4ショット 他

SU-METAL(Vo、Dance)、MOAMETAL(Scream、Dance)、MOMOMETAL(Scream、Dance)の3名からなるBABYMETALがInstagramを更新。キアヌ・リーブス、そしてキアヌ率いるロックバンドDogstar(ドッグスター)のメンバーとの記念ショットを公開した。

BABYMETALは、ドイツのニュルブルクリンクで3日間開催されたロックフェスティバル『Rock am Ring』の6月8日の公演に出演。『Rock am Ring』の公式InstagramにはBABYMETALのステージショットが「@babymetal_official are the cutest(BABYMETALが最高にかわいい)」というコメントと共に投稿されている。

BABYMETALの公式Instagramでは、同日出演のキアヌ・リーブス(Ba)、ロバート・メイルハウス(Dr)、ブレット・ドムローズ(Vo、Gu)による3人組ロックバンドDogstarとフォックスサインをキメたバックステージでの記念ショットを「Thank you!!!」というメッセージと共に投稿されている。

さらに、キアヌ・リーブスが「THE FOX GOD CREW」とバックプリントされたBABYMETALのスタッフTシャツを手に持ってBABYMETALの3人と撮ったショットも公開。「Welcome to THE FOX GOD CREW!!!!!」とキアヌの仲間入りを歓迎した。