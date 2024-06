フェンダーが『2024 Collection Made in Japan Hybrid II』をフィーチャーした公開イベントを7月23日(火)と7月30日(火)にFender Flagship Tokyoで開催する。7月23日(火)のゲストには、2018年にYouTubeで「かずきのギターチャンネル」を立ち上げ、現在ではギターの教則本が異例のヒットを記録するなど大活躍中のかずきが登場。7月30日(火)のゲストには、2024年5月にメジャーデビューを果たし、日本だけでなく海外からも大注目を浴びているSNS総フォロワー数300万人超のベーシスト・シンガーソングライターMINAが登場します。

ライブ・イベント情報



<7/23(火)開催>FenderNews Public Shooting with Kazuki at Fender Flagship Tokyoゲスト:かずき日時:2024 年7 月23 日(火)18:30 受付開始19:00 開演※1 時間程度を予定しております場所:FENDER FLAGSHIP TOKYO 地下1 階(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-10)応募条件:特に無し応募期間:2024 年6 月10 日(月)〜2024 年7 月8 日(月)23:59当選の発表:2024 年7 月9 日(火)よりメールにて随時ご連絡イベントページ:https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240723/<7/30(火)開催>FenderNews Public Shooting with MINA at Fender Flagship Tokyoゲスト:MINA日時:2024 年7 月30 日(火)18:30 受付開始19:00 開演※1 時間程度を予定しております場所:FENDER FLAGSHIP TOKYO 地下1 階(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-10)応募条件:特に無し応募期間:2024 年6 月10 日(月)〜2024 年7 月15 日(月)23:59当選の発表:2024 年7 月16 日(火)よりメールにて随時ご連絡イベントページ:https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240730/