「Unknown 9: Awakening」最新ストーリートレーラー公開！ 現実世界と異なる別次元に入る能力を持つハルーナの物語が描かれる

バンダイナムコエンターテインメントから、モントリオールで設立されたスタジオ、Reflector Entertainment開発のPlayStation5/PlayStation4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM用アクション・アドベンチャーゲーム 「Unknown 9: Awakening」(アンノウン9: アウェイクニング)について、最新のストーリートレーラーが公開された。

「Unknown 9: Awakening」はストーリー重視の三人称視点のアクション・アドベンチャーゲーム。

公開された最新のストーリートレーラーは、「Unknown 9: Awakening」の世界観により触れられる内容となっている。

【最新のストーリートレーラー公開!】

本日公開された新トレーラーでは、ハルーナが冒険へと旅立つきっかけや、彼女が旅の道中で遭遇する友人や敵を垣間見ることができる。





■最新トレーラー

【さらに明らかになる“アンノウン9“のストーリー】

幼い頃からフォールドに関する能力を習得するため、敬愛する師であるレイカの教えを頼りにしてきたハルーナは異次元の複雑さや世界の原動力について、彼女から人類のあらゆる知識を司る謎めいた不死の人物、“アンノウン9“の話をよく聞かされてきた。

しかし、“フォールド“の力を使い人類の歴史を変えようとする「アセンダント」のリーダーであるヴィンセントに行く手を阻まれてしまう。

ヴィンセントの真の目的は何なのか。そして、ハルーナは人類の秘密を守りきれるのだろうか。

【「Unknown 9: Awakening」とは】

「Unknown 9: Awakening」はストーリー重視の三人称視点のアクション・アドベンチャーゲームで、現実世界と異なる別の次元“フォールド”に入る能力を持って生まれたクエスター、ハルーナの物語が描かれる。

ハルーナは隠された大いなる真実を探求する中で、“フォールド”と繋がる能力を自在に操り、その力を現実世界でも発揮できるようになるが、たちまち”フォールド“の力を使い人類の歴史を変えようとする「アセンダント」と名乗る組織に追われるようになる。

プレイヤーはハルーナとなり、敵に憑依してコントロールする、弾丸をかわす、姿を消す、エネルギーを敵に放つ…など戦術を自由に組み合わせて自分だけのプレイスタイルで戦う。

▲ハルーナとなれ 主人公ハルーナを演じるのは実力派として 知られる女優Anya Chalotra

▲“フォールド”を使いこなせ

▲世界中を旅せよ

【「Unknown 9」の世界に飛び込め】

本作「Unknown 9: Awakening」は、コミック、ポッドキャスト、小説などで展開されている「Unknown 9」シリーズの中心に位置し、重要なエントリーポイントとなる作品。多層にわたる「Unknown 9」作品に登場する出来事や人物がより広大な物語を形成している。





詳細は「Unknown 9」シリーズサイトを確認。

https://unknown9.com/

※シリーズサイトは日本語非対応。

【Reflector Entertainmentについて】

2016年にモントリオールで設立されたReflector Entertainmentは、没入型のナラティブ・ユニバースの創造を専門とする新しいタイプのスタジオ。制作される作品は単体としても、複数のシリーズ作品としても楽しむことができ、さまざまなエンターテインメントメディアにまたがっているため、ユーザーは壮大なストーリー世界の中で自分だけの旅を紡ぎ出す。

【タイトル情報】

■「Unknown 9: Awakening(アンノウン9: アウェイクニング)」発売時期:未定開発:Reflector Entertainmentジャンル:アクション・アドベンチャー対応機種:PlayStation5/PlayStation4/XboxSeriesX|S/XboxOne/STEAMCERO:Cプレイ人数:1人

公式サイト: https://unknown9-awk.bn-ent.net/



※画面は開発中のもの。

※インフォメーション情報は、配信日現在のもの。発表後、予告なしに内容が変更される場合あり。





©2024 Reflector Entertainment Ltd. All rights reserved. Unknown 9, Reflector Entertainment and their respective logos are trademarks of Reflector Entertainment Ltd.

