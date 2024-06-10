写真家セミナーと撮影用品の展示販売会「フォトアクセサリーフェア2024」
株式会社スタジオグラフィックスは、「フォトアクセサリーフェア2024」を7月5日（金）、翌6日（土）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催する。
写真用品の展示または展示即売や、写真家によるセミナー実施などを目的としたイベント。セミナーにおいては、各ジャンルで活躍する24名のカメラマンが登壇する。
入場は無料だが事前登録が必要で、公式サイトの専用ページから申し込む。
イベント名
フォトアクセサリーフェア2024
開催日時
2024年7月5日（金） 12時00分～19時00分
2024年7月6日（土） 10時00分～16時30分
会場
東京都立産業貿易センター浜松町館 4F 展示室
出展ブース
※6月5日（水）現在IFOOTAGE (浅沼商会) アガイ商事 ATOMOS E&Iクリエイション イメージビジョン ヴィンチェロ EIZO H&Y Filters Japan Angelbird /Rotolight/SHIMBOL(銀座十字屋) ケンコー・トキナー コシナ Synology サンテック 焦点工房 新東京物産 セコニック タムロン ナニワグループ マルミ光機 BRAINMAGIC よしみカメラ 日本写真映像用品工業会 PASHA STYLE スタジオグラフィックス