【ユニクロ:「モンキー・D・ルフィ冒険の軌跡」】7月22日 発表予定価格 MEN:各1,500円 KIDS:各990円

ユニクロは、アニメ「ワンピース」とのコラボレーションUT「モンキー・D・ルフィ冒険の軌跡」を7月22日に発売する。

本コラボレーションでは、アニメ「ONE PIECE」の放送25周年を記念して、「モンキー・ D ・ ルフィ 冒険の軌跡」をテーマにしたUTを発売する。ルフィがエッグヘッド編に至るまでの仲間との冒険の旅路と挫折、成長を描いた特別コレクションとなっており、メンズが8柄、キッズが5柄の発売を予定している。

また8月10日より開催するイベント「ONE PIECE DAY ‘24」にブース出展が決定しており、展示やイベントならではの施策を実施する予定となっている。

またONE PIECE DAY ‘24 とのグローバルパートナーシップも発表。

UTを着て、 ONE PIECE DAY に行こう!

