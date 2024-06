SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が日本レコード協会のダブル・プラチナ認定を獲得！

4月6日に発売されたSEVENTEENのベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が、6月10日に日本レコード協会が発表した2024年5月度のゴールドディスク認定でダブル・プラチナ認定(50万枚以上)を受けた。彼らがアルバムでダブル・プラチナ以上の認定を受けるのは、これが7作品目であり、シングルも含めると9作品目のダブル・プラチナ以上の認定を受けたことになる。

「17 IS RIGHT HERE」は、SEVENTEENの過去、現在、未来を集大成したアルバムだ。タイトル曲「MAESTRO」をはじめヒップホップチームの「LALALI」、パフォーマンスチームの「Spell」、ボーカルチームの「Cheers to youth」の新曲4曲と、彼らの名を輝かせた歴代タイトル曲28曲、「Adore U(Inst.)」(デジタル配信のみ)が盛り込まれている。彼らは同作を通じて、CARAT(SEVENTEENのファンの名称)と共に過ごした9年の足跡を記念し、自分たちだけの空間で永遠に共にするという約束を伝えた。SEVENTEENは先月大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムにて「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」を行い、4日間で25万4,000人を魅了したばかりだが、今夏、欧州の大型音楽フェスティバルにも出演する。6月、K-POPボーイズグループとして初めてイギリス最大の音楽フェスティバル「グラストンベリー・フェスティバル(Glastonbury Festival)」のメインステージに上がり、9月にはドイツの「ロラパルーザ・ベルリン(Lollapalooza BERLIN)」にヘッドライナーとして参加する。■関連リンク