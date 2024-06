6月10日 公開【8月入場分 チケット(予約制)】6月10日14時~ 販売予定

ジブリパークは、8月のジブリパーク情報について公開した。

スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設「ジブリパーク」は、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園内にあり、「ジブリの大倉庫」、「青春の丘」、「どんどこ森」、「もののけの里」、「魔女の谷」の5エリアが広がる。今回、月替わりの短編アニメーションや、期間限定で開催されるイベントについて公開されている。なお、8月入場分のチケット(予約制)は、本日6月10日14時にBoo-Wooチケット他で販売開始となる。

月替わりに短編アニメーション上映! 8月は「毛虫のボロ」

ジブリの大倉庫の「映像展示室オリヲン座」では月替わりでスタジオジブリ制作の短編アニメーションを上映している。8月は「毛虫のボロ」が上映される。

「毛虫のボロ」は、フランスの第77回カンヌ国際映画祭でスタジオジブリに「名誉パルムドール」が授与された式典にて上映された短編作品の1つ。なお、ジブリの大倉庫への入場は「ジブリパーク大さんぽ券」および「ジブリパーク大さんぽ券プレミアム」を持っている人が対象になる。

「毛虫のボロ」

上映時間:約14分

原作・脚本・監督:宮粼駿氏

音楽:久石譲氏

【ストーリー】

草むらのなか、夜が明ける前に卵からかえった毛虫のボロ。

初めて見る朝陽はとてもまぶしくて、世界はおいしそうな空気にあふれていました。ボロは、ボロギクの根元に降り立ち、毛虫の先輩や外敵が行き来する世界へと踏み出します。

夏休みからの期間限定で「スーパーボールすくい」を開催予定

どんどこ森の休憩所「どんどこ処(どころ)」では夏休みからの期間限定で「スーパーボールすくい」が開催される予定。「崖の上のポニョ」をモチーフにしたボールをすくって遊べる。体験は1回500円。

※「スーパーボールすくい」の開催内容は急きょ、変更となる場合がございます。

※「どんどこ処」はどなたでもお立ち寄りいただけます。

アカデミー賞オスカー像を8月まで展示予定

宮粼駿監督最新作「君たちはどう生きるか」が第96回アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞を受賞し、贈呈されたオスカー像がジブリの大倉庫の「電波室」にて展示中。8月までの展示される予定となっている。

※ジブリの大倉庫への入場は「ジブリパーク大さんぽ券」「ジブリパーク大さんぽ券プレミアム」をお持ちの方が対象になります。

8月入場分チケット(ジブリパーク大さんぽ券他)が本日6月10日14時に発売!

8月分の入場分チケット(ジブリパーク大さんぽ券他)が6月10日14時に発売される。チケットは予約制。入場2カ月前の10日14時にBoo-Wooチケット、ローソンやミニストップ店頭のLoppi、ローチケWEBで発売となる。

「ジブリパーク大(おお)さんぽ券」は5エリアに入場可能で、1日中滞在できるチケット。料金は次の通り。

【チケット料金について】

平日:大人3,500円、子ども(4歳~小学生)1,750円

土・日・休:大人4,000円、子ども(4歳~小学生)2,000円

※3歳以下は無料です。

※チケット1枚につき、システム利用料110円が掛かります。

※ご予約・購入時にジブリの大倉庫の指定入場時刻を選択。

チケットは他に入場2カ月前の10日14時発売「ジブリパーク大さんぽ券プレミアム」、入場日7日前の17時発売「ジブリパークさんぽ券」がある。8月から11月入場分に期間を限定した「ジブリパーク魔女の谷・もののけの里セット券」は入場2カ月前の10日14時に発売される。

【「ジブリパーク」施設概要】

所在地:愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園内

営業時間:平日 10時~17時、土・日・休 9時~17時

休園日:火曜(休日の場合は翌平日)、指定日

「新装版 ジブリパーク公式ガイドブック」6月28日発売

編著:スタジオジブリ

発行:ジブリパーク

ジブリパークの5エリアを初めて網羅した「新装版 ジブリパーク公式ガイドブック」が6月28日に徳間書店より発売される。A5判184ページで、価格は1,540円。全国の書店やネット書店、ジブリパーク等にて販売される。

宮粼駿監督、宮崎吾朗監督のインタビューや池澤夏樹氏による寄稿文のほか、ジブリパークのモチーフとなったスタジオジブリ作品の紹介も収めている。

(C) 2018 Studio Ghibli

(C) 2024 Studio Ghibli

(C) Studio Ghibli