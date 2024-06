BTSのRM、収録曲「ㅠㅠ（Credit Roll）」MV公開…深い余韻に釘付け

BTS(防弾少年団)のRMが、2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」の最後のミュージックビデオを公開した。本日(10日)、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて収録曲「ㅠㅠ(Credit Roll)」のミュージックビデオが公開された。同曲は映画が終わって登場するエンディングクレジットのように、アルバムの最後のトラックの直前に位置し、リスナーにずっとここに残っているつもりなのかと質問するトラックだ。

今回のミュージックビデオは「When the credits roll / Do you stay inside or go off to life?(クレジットタイトルが上がる時、あなたは離れますか? それとも席に残っていますか?)」という歌詞をテーマに演出された。映像で、RMは一生懸命に歌を歌い、多数のスタッフたちが彼のため忙しく動く。しかし、人々は実際にRMの姿が放送されているテレビ画面には関心がなく、自分たちの話をすることに集中する。周りは気にせず、それぞれの用務にだけ集中する姿から、妙な虚しさが感じられる。曲のメッセージを隠喩的に表現した「ㅠㅠ(Credit Roll)」のミュージックビデオは、ニューアルバムのプロモーションの最後のコンテンツらしく、深い余韻を残す。約1分20秒の短いトラックのミュージックビデオを制作した、実験的な試みも印象的だ。RMは先月24日、全11トラックを収録したニューアルバム「Right Place, Wrong Person」をリリース。タイトル曲「LOST!」をはじめ、「Come back to me」「Groin'」「Domodachi(feat. Little Simz)」「ㅠㅠ(Credit Roll)」など、計5本のミュージックビデオと「Nuts」のライブクリップが公開された。彼は収録された11曲の中、6曲の映像コンテンツを制作するなど、今回のアルバムに心を込めた。ニューアルバムは「美しく興味深い芸術的な作品」(NME)、「RMの驚くべきソロ旅行」(グラミードットコム)、「キム・ナムジュン(RMの本名)を知らない人々にとって楽しい入門書」(HYPEBEAST)などの好評を得て、ソロアーティストRMの拡張した音楽の世界を構築したと評価された。