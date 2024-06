山崎あみ1st写真集『Cantabile』表紙＆先行カット2点解禁！表紙は、大胆なランジェリーショット

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■写真集は、身長170センチの抜群のスタイルを活かし、水着カットを含む様々なシチュエーションで撮影!

平日月曜~木曜の朝に放送されている、InterFM『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(愛称:みゅじろく)にて、メインDJを務める山崎あみが、初の写真集『Cantabile』(カンタービレ)を6月26日に発売。このたび、表紙と先行カット2点が解禁された。

明るく軽やかな声と、様々なお笑い芸人との軽妙なやり取りで人気の山崎あみ。これまで『ズームイン!!サタデー』のお天気キャスターや、雑誌『with』の専属モデル、ドラマや映画など、様々なジャンルを経験してきた山崎だが、今回、初の本格的なグラビア写真集に挑戦。

身長170センチの抜群のスタイルを活かし、水着やランジェリーを含む様々なシチュエーションで撮影。恋人との温泉旅行を楽しむようなかわいらしい姿や、美脚を前面に押し出したセクシーな写真など、いろんな“あーみん”が収められている。

いつもの親しみやすい笑顔はもちろん、今まで見たことのないカッコよさや、「美脚すぎる!」カットも。ファンならずとも大満足の1冊となっている。

発売記念イベントの開催も決定。詳細はワニブックスのサイトをチェックしよう。

PHOTO BY 西條彰仁

書籍情報

2024.06.26 ON SALE

山崎あみ 1st写真集『Cantabile』

イベント情報

「山崎あみ 1st写真集『Cantabile』発売記念イベント」対面お渡し会

06/29(土)東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 5F 13:00~

オンラインサイン会

06/29(土)17:00~

※YouTube配信

イベントの詳細はこちら

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8185&key=700

山崎あみ OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/__ami.yamazaki__/

山崎あみ OFFICIAL X(旧Twitter)

https://twitter.com/_ami_yamazaki_

『MUSIClock with THE FIRST TIMES』番組サイト

https://www.interfm.co.jp/musiclock