黄色い壁紙とカーペットだけが特徴の「何もない部屋」が延々と続く空間にさまざまな怪異や恐ろしい仕掛けが潜んでいるというインターネット発祥の都市伝説「The Backrooms」は2019年頃に誕生し、映像作品やゲームにも派生し、世界的に人気のコンテンツとなっています。この「The Backrooms」が生まれるきっかけとなった写真の正体が2024年になって判明しました。

FWIW, I've probably found the source image here: https://t.co/qYWubUwVvw EXIF says it's from 2002.— rk⚡fg  (@rkfg_me) May 19, 2019

"Backrooms" photo of yellowing office was Oshkosh HobbyTownhttps://boingboing.net/2024/05/30/original-backrooms-photo-of-yellowing-office-dungeon-finally-identified-as-oshkosh-hobbytown.htmlThe Backrooms of the Internet Archive | Internet Archive Blogshttps://blog.archive.org/2024/06/01/the-backrooms-of-the-internet-archive/「The Backrooms」は、海外の掲示版サイトである4chanの/x/-Paranormalで2019年5月12日に立てられた「unsettling images(不安をかき立てる画像)」スレッドに投稿された1枚の画像がきっかけでした。画像に写っている部屋はかなり広いものの、一切の家具がなく、黄色い壁紙とカーペット、そして天井に蛍光灯が並んでいるだけです。そして投稿翌日の2019年5月13日、スレッドの住人が「気を付けないと、間違った場所で現実世界から外れてしまったら『The Backrooms』に行きつくことになるのです。そこは古く湿ったカーペットがひどく臭っていて、黄色一色で頭がおかしくなりそうで、蛍光灯のハム音がずっとうるさく鳴り響き、約6億平方マイルの無作為に分けられた空っぽの部屋に閉じ込められるだけなのです。もし近くで何かがうろついている音がしたら、その何かもあなたの音に気付いていることでしょう。神の救いがあらんことを」という文章を投稿しました。この文章がきっかけとなり、4chanの住人によって1枚の写真に不気味な設定がどんどんと盛られていくことになり、The Backroomsにまつわる自作の怪談が投稿されるようになりました。このように、インターネットで不特定多数によって創作され流布される都市伝説は「クリーピーパスタ」と呼ばれます。The Backroomsは基本的に文章と画像だけで展開されていましたが、4chanでの投稿から2カ月後には有志によってゲーム版が開発されています。The Backroomsを題材にしたゲームは、その後さまざまなスタジオからリリースされました。The Backrooms Game OFFICIAL First Walkthrough Test - YouTubeまた、2022年にはアマチュア映像製作者だったケイン・パーソンズ氏によって、The Backroomsを題材にした映像作品群がYouTubeに発表されました。この映像作品は高い評価を受け、4chanを飛び出してTwitter(現X)やTikTok、InstagramなどのSNSを介して急速に広まっていき、The Backroomsの知名度を大きく上げたといわれています。The Backrooms (Found Footage) - YouTubeThe Backroomsが世界中のインターネットユーザーによって急速に拡張されていく一方で、「このThe Backroomsの起源となった画像は一体何の写真なのか?」は解明されておらず、一部の有志が長年画像の詳細を調べ続けており、2024年になってついに写真の正体が判明しました。きっかけは、4chanの古いアーカイブをまとめていたSemliot氏と、4chanに投稿された画像のハッシュを調べていたSerrara氏が、/x/-Paranormalの投稿からさらにさかのぼる2011年に同じ画像が4chanに投稿されていたことを特定したことです。そのポストには、オリジナルのファイル名である「Dsc00161.jpg」が表示されていました。そして、このファイル名をXで検索したPerditusRedux氏が、/x/-Paranormalに画像が投稿されてから1週間後の2019年5月19日に以下のポストが投稿されていたことを発見。このポストに大元となるURLが記されていたことから、The Backroomsの起源となった写真の正体が判明しました。写真の出典元だった「hobbytownoshkosh.com」はおもちゃ屋のウェブサイトで、ウィスコンシン州オシュコシュ市のテナントを改装する様子を写真と共に掲載していました。この画像のうちの1枚が、The Backroomsの起源でした。正体判明の鍵を握ったポストを投稿したrkfg_me氏によると、2019年に投稿された時に画像検索機能を使ってその起源を調べたそうですが、2019年当時は誰もrkfg_me氏のポストに気がつくことがありませんでした。そして、The Backroomsが有名になりだした2020年〜2021年頃にはすでに写真を掲載したページが削除されてしまっていたため、Googleの画像検索にもヒットしなかったというわけです。なお、写真に写っている地下はラジコン用のレーストラックになっているとのことで、もう黄色い壁紙とカーペットはないそうです。