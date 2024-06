横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、アフタヌーンティーや本格フレンチなど夏の限定プランなどの「2024年夏メニュー」が登場。

梅雨の雨でも濡れない、駅直結のラグジュアリーホテルで、快適な初夏のひとときを過ごせるメニューがそろっています☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「2024年夏メニュー」

横浜駅西口地下直結で、ショッピングや観光の拠点に便利なホテル「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

にぎやかな街中にありながらも、館内はラグジュアリーホテルらしく、落ち着いた雰囲気が漂うホテルです。

そんな横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズにある、バリエーション豊かなレストラン&バーが「2024年夏メニュー」を展開。

横浜の夜景を一望できるフレンチ「ベイ・ビュー」や、旬の果物を使用したフォトジェニックなアフタヌーンティーを楽しめるラウンジ「シーウインド」などで特別なひとときを過ごせます。

梅雨入りとともに本格的な暑さが始まる季節に、ホテル内の涼やかな空間で心地よく過ごせる特別メニュー揃いです☆

シーウインド「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」

期間:2024年7月1(月)〜8月31(土)

料金:6,200円(税・サ込)

リッチな気分を味わえるラウンジ「シーウインド」では、数ヶ月に一度テーマが変わる華やかなアフタヌーンティーや曜日限定のスイーツブッフェを提供中。

7月・8月は、旬のピーチとマンゴーを贅沢に使用した、爽やかな「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」が登場します。

1段目には桃と生クリームが絶妙にマッチした「桃のショートケーキ」や、爽快なテイストの「マンゴーとヨーグルトのムース」など、5種類のスイーツが用意されています。

2段目にはメープルとプレーン、2種類の焼きたてスコーンをレイアウト。

3段目には「夏野菜のピクルス」や温かい「じゃが芋と玉ねぎキッシュ」のほか、ホテルクオリティーを楽しめるセイボリーも入っています。

ドリンクはドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど、計20種類の中から選択可能。

夏を彩るみずみずしいピーチと濃厚なマンゴーが共演する、期間限定のアフタヌーンティーセットを堪能できます!

シーウインド「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」

期間:2024年7月3日(水)〜8月29日(木)

開催日:水・木曜開催

料金:6,800円(税・サ込)

ラウンジ「シーウインド」では、旬のトロピカルフルーツを涼し気なグラスデザートで楽しめるスイーツブッフェ「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」を開催。

マンゴー尽くしの「クープマンゴー」や、サクサクのパイ生地で包まれた「マンゴーパイ」など、12種のスイーツと贅沢なパフェを好きなだけ楽しめます!

シーウインド「マンゴーパフェ(単品)」

期間:〜2024年6月30日(日)

料金:3,500円(税・サ込)

マンゴーをふんだんに使用した贅沢なパフェも、ラウンジ「シーウインド」にて期間限定で販売中。

マンゴーの爽やかさが際立つリッチなパフェが、6月30日まで楽しめます☆

ドーレ「グラスデザート」

期間:〜2024年7月31日(水)

料金:

マスカルポーネエスプレッソ 680円(税・サ込)

ピーチメルバ 850円(税・サ込)

マンゴープリン 850円(税・サ込)

ペストリーショップ「ドーレ」では、3種類の涼し気なグラスデザートを販売中。

「マスカルポーネエスプレッソ」 は、エスプレッソのほろ苦いゼリーとマスカルポーネチーズが混ざり合う大人のテイストです。

ピーチ半分を贅沢にのせた「ピーチメルバ」や、マンゴーの豊かな味わいをたっぷり楽しめる「マンゴープリン」も季節のフルーツを楽しめるデザート。

コーヒーや好みの紅茶とあわせて楽しめるグラスデザートは、持ち帰りのほかラウンジ「シーウインド」でも提供されています。

ベイ・ビュー「横浜開港記念コース〜We Love Yokohama〜」

期間:提供中〜2024年6月30日(日)

料金:20,000円(税・サ込)

ホテルの28階から横浜港を見渡せる、本格的なフランス料理レストラン「ベイ・ビュー」では、横濱ビーフや横浜市場水産魚を贅沢に使用した「横浜開港記念スペシャルコース」を提供。

横浜の開港記念日を祝い、お魚料理には横浜市場水産直送 太刀魚のムニエルを、メインディッシュには横浜産黒毛和牛「横濱ビーフ」のポワレが用意されています。

デザートには「横濱アイス工房」の湘南レモンソルベを使用するなど、横浜にゆかりのある食材や海の幸をたっぷり取り入れた、豪華なフレンチコースです☆

彩龍「海の幸入り翡翠冷麺」

期間:提供中〜2024年8月31日(土)

料金:4,300円(税・サ込)

中華街とは一線を画すモダン&ラグジュアリーな中国料理店「彩龍」では、2024年6月から毎年大人気の夏の名物「海の幸入り翡翠冷麺」が登場。

新鮮な海の幸を豪快に盛り付けた、高級ホテルのシェフが織りなす“プレミアム”な中華涼麺です!

野菜を練りこんで作り上げたグリーンが美しいコシのある平打ち翡翠麺に、鮑・蟹爪・海老・帆立・イカなどの海の幸を使った、華やかな一皿。

好みに合わせて、味の変化も楽しめるように、醤油ダレ・胡麻ダレ・XO醤ジュレが用意されています。

木の花「水無月 御献立」

期間:提供中〜2024年6月30日(日)

料金:会席 昼 12,800円(税・サ込)、夜 21,900円(税・サ込)

※その他、天ぷらカウンター、鉄板カウンター【山吹】の用意もあります

ホテル8階でありながら和の心を感じられる日本庭園「天嶺(あまね)」がある、完全個室の日本料理「木の花」

涼やかな新緑の美しさを感じられ、横浜駅前にいることを忘れさせるようなゆったりとした時間の流れを感じながら旬食材を堪能できる場所です。

夏メニュー2024年としては、伝統と旬の厳選素材にこだわった会席料理と最高級の美酒を味わうメニューが登場。

2024年6月は、鱧の葛打ちと冬瓜のお椀や若鮎炭火焼きなど、初夏の旬の食材を使ったコースが提供されています。

家族や友人、ビジネス会食など様々なシーンで、本格日本料理をゆったり堪能できるメニューです!

横浜の景色を独り占めできる、シェラトンの客室

ゆったりとした空間 ジュニアスイート

大きな窓から横浜の景色を望む客室は、横浜ベイシェラトンならではの、おもてなしで満ちた空間。

横浜市内で最も広く、贅沢なリビング空間を誇るジュニアスイートルームでは、リビングやカウチソファーそれぞれのコーナーから横浜の都会的な夜景を堪能できます☆

インテリアも落ち着いたシックな家具でレイアウトし、細部までこだわりのつまった、広々とした空間でゆっくり過ごせる客室です。

地元食材を使った「神奈川朝食」付宿泊プラン

2021年より提供を開始している朝食メニュー「神奈川朝食」は、神奈川県産の良質食材を取り入れた大好評のお食事。

そんな、地元・神奈川ならではのおすすめ料理を楽しめる、地産地消にこだわった宿泊プランが用意されています。

オールデイブッフェ「コンパス」にて味わえる「神奈川朝食」には、地元の新鮮野菜をはじめ、横浜発祥と言われるご当地ラーメン「サンマ―麺」が登場。

日本でも有数の水揚げ量を誇る三崎漁港の「三崎マグロ」の“漬けマグロ”や“ネギトロ”、“マグロのフライ”、変わり種の“マグロのテール”なども取り揃えられています。

季節ごとのアフタヌーンティー付宿泊プラン

ラウンジ「シーウインド」で人気のアフタヌーンティーを、客室でゆっくり楽しめる、朝食付き宿泊プランも用意。

華やかなスイーツをはじめ、焼きたてのスコーンや多彩なセイボリーが揃った豪華なハイティースタンドが、1人1台ずつ提供されます。

シーズンごとに内容が変わり、乙女心をくすぐるかわいらしいスイーツは、デートにはもちろん女子会にもおすすめです。

涼しく快適に過ごせる、自分だけの空間で味わうスイーツはまさに絶品。

暑さを忘れ、甘いスイーツの世界に没頭できる宿泊プランです!

ピーチとマンゴーのアフタヌーンティーやスイーツブッフェ、季節を感じるコース料理で、快適な初夏のひとときを堪能。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのレストラン&バーで提供される「2024年夏メニュー」の紹介でした☆

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピーチとマンゴーのスイーツや季節を感じるコース!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「2024年夏メニュー」 appeared first on Dtimes.