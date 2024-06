サンマルクカフェにて「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」を期間限定で発売。

プレミアムチョコクロシリーズの原点だった大人気メニュー「プレミアムアーモンドバナナチョコクロ」の味わいが新たに復活しています☆

サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月14日(金)まで

価格:単品360円(税込)、5個入BOX1,600円(税込)

※店舗により取り扱いがない場合や終売時期が異なる場合があります

サンマルクカフェに期間限定で「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」が登場。

発売当時、大好評となり、プレミアムチョコクロシリーズが定番化するきっかけにもなったシリーズ最初のメニュー「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をより美味しくバージョンアップさせた新メニューです☆

チョコレートと4分の1サイズにカットしたフレッシュなバナナを中に入れ、アーモンドスライスを上部にトッピングして焼き上げる「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」

焼き上げた際のアーモンドの香ばしい香りと、大胆に入れたバナナの優しい甘さ、チョコレートの濃厚な甘さの絶妙なバランスが特長です。

チョコレートとバナナの相性の良い味わいを存分に楽しめるよう、素材の味が活きるハーモニーにこだわり、トッピングするアーモンドも厳選しています!

パリッとしたアーモンドスライスの食感とともに楽しめる、期間限定メニューです。

発売当時を懐かしみながら、期間限定の特別なプレミアムチョコクロを楽しめます☆

プレミアムチョコクロシリーズの原点「プレミアムアーモンドバナナチョコクロ」の味わいが期間限定で復活。

サンマルクカフェの「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」は2024年6月14日まで販売中です☆

