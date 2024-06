タレントでモデルの山崎あみ(27)が、1st写真集『Cantabile(カンタービレ)』(ワニブックス)を26日に発売。10日、表紙と先行カット2点が解禁された。山崎は、2015年から22年に『ズームイン!!サタデー』(日本テレビ系)にお天気キャスターとしてレギュラー出演。また、22年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM・毎週月曜〜木曜 前7時)のメインDJを務める一方、雑誌『with』専属モデルをはじめ、ドラマや映画にも出演するなど、マルチな活躍を見せている。

そんな山崎が、今回編集部からの熱烈オファーを受け、本格的なグラビア写真集に初挑戦。身長170センチの抜群のスタイルを生かし、水着やランジェリーを含むさまざまなシチュエーションで撮影した。恋人との温泉旅行を楽しむようなかわいらしい姿や、美脚を前面に押し出したセクシーなショットなどが収録されている。今回公開された表紙カットは、山崎のスレンダーボディがあらわになるランジェリーカット。また、赤いランジェリーからのぞく美脚を強調したカットと、黒の衣装からチラリと美肌をのぞかせたショットもあわせて解禁。さまざまな“あーみん”を楽しめる1冊に仕上がっている。