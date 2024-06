(C)(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

KADOKAWA Game Linkageは、フロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の公式画集「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON OFFICIAL ART WORKS」を8月23日に発売する。オールカラーのA4判、本体384ページで、価格は4,400円。

シリーズ最新作の発売1周年を記念した公式画集。ゲームの舞台となる惑星ルビコン3の数々のイメージボードや、ACをはじめとするメカの設定画、変形機構などを収録。さらにゲストイラストレーターの設定画稿も掲載する。「25年以上にわたる『アーマード・コア』シリーズのアートの伝統と革新を目で感じ、ルビコンの空へ想像の翼を羽ばたかせるための1冊」とのこと。

またECサイト「エビテン[ebten]」では、フロム・ソフトウェア作品の関連アイテムを多数制作しているブランド「TORCH TORCH」とコラボレーションした限定特典付きのebtenDXパックも用意する。価格は13,200円。

ebtenDXパックでは、TORCH TORCHより近日登場予定のアイテム「“ヴェスパー部隊 エンブレムペンダント”シリーズ」から、V.IV ラスティのエンブレムをモチーフにした特注カラーモデルが同梱される。通常モデルはシルバーカラーなのに対し、特注モデルはペンダントトップやチェーンにブラックメッキ加工を施した限定バージョンとなる。

ebtenDXパックの限定特典のイメージ