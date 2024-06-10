　アルバニアサッカー連盟(FSHF)は7日、EURO2024に臨むアルバニア代表メンバーを発表した。

　アルバニアは2大会ぶり2回目の出場でイタリア、クロアチア、スペインと強豪国が揃うグループBを戦う。

以下、代表メンバー

▽GK

エトリト・ベリシャ(エンポリ)

エルハン・カストラティ(チッタデッラ)

トーマス・ストラコシャ(ブレントフォード)

▽DF

マリオ・ミタイ(ロコモティフ・モスクワ)

ナセル・アリイ(ボルンタリ)

アルリンド・アイエティ(クルージュ)

エネア・ミハイ(ファマリカン)

イバン・バジウ(ラージョ)

アルディアン・イスマイリ(エンポリ)

マラシュ・クンブラ(サッスオーロ)

ベラト・ジムシティ(アタランタ)

エルセイド・ヒサイ(ラツィオ)

▽MF

カジム・ラチ(スパルタ・プラハ)

アミール・アブラシ(グラスホッパー)

エルネスト・ムチ(ベジクタシュ)

クラウス・ジャスラ(ダルムシュタット)

メドン・ベリシャ(レッチェ)

イルベル・ラマダニ(レッチェ)

ネディム・バイラミ(サッスオーロ)

クリスチャン・アスラニ(インテル)

▽FW

アルマンド・ブロヤ(フルハム)

レイ・マナイ(スィバススポル)

アルベル・ホッジャ(ディナモ・ザグレブ)

ミルリンド・ダク(ルビン・カザン)

ヤシル・アサニ(光州)

タウラント・セフェリ(バニーヤース)