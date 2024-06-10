アルバニア代表メンバーが決定!! EUROはイタリア、クロアチア、スペインの“死の組”
アルバニアサッカー連盟(FSHF)は7日、EURO2024に臨むアルバニア代表メンバーを発表した。
アルバニアは2大会ぶり2回目の出場でイタリア、クロアチア、スペインと強豪国が揃うグループBを戦う。
以下、代表メンバー
▽GK
エトリト・ベリシャ(エンポリ)
エルハン・カストラティ(チッタデッラ)
トーマス・ストラコシャ(ブレントフォード)
▽DF
マリオ・ミタイ(ロコモティフ・モスクワ)
ナセル・アリイ(ボルンタリ)
アルリンド・アイエティ(クルージュ)
エネア・ミハイ(ファマリカン)
イバン・バジウ(ラージョ)
アルディアン・イスマイリ(エンポリ)
マラシュ・クンブラ(サッスオーロ)
ベラト・ジムシティ(アタランタ)
エルセイド・ヒサイ(ラツィオ)
▽MF
カジム・ラチ(スパルタ・プラハ)
アミール・アブラシ(グラスホッパー)
エルネスト・ムチ(ベジクタシュ)
クラウス・ジャスラ(ダルムシュタット)
メドン・ベリシャ(レッチェ)
イルベル・ラマダニ(レッチェ)
ネディム・バイラミ(サッスオーロ)
クリスチャン・アスラニ(インテル)
▽FW
アルマンド・ブロヤ(フルハム)
レイ・マナイ(スィバススポル)
アルベル・ホッジャ(ディナモ・ザグレブ)
ミルリンド・ダク(ルビン・カザン)
ヤシル・アサニ(光州)
タウラント・セフェリ(バニーヤース)
アルバニアは2大会ぶり2回目の出場でイタリア、クロアチア、スペインと強豪国が揃うグループBを戦う。
以下、代表メンバー
▽GK
エトリト・ベリシャ(エンポリ)
エルハン・カストラティ(チッタデッラ)
トーマス・ストラコシャ(ブレントフォード)
▽DF
マリオ・ミタイ(ロコモティフ・モスクワ)
ナセル・アリイ(ボルンタリ)
エネア・ミハイ(ファマリカン)
イバン・バジウ(ラージョ)
アルディアン・イスマイリ(エンポリ)
マラシュ・クンブラ(サッスオーロ)
ベラト・ジムシティ(アタランタ)
エルセイド・ヒサイ(ラツィオ)
▽MF
カジム・ラチ(スパルタ・プラハ)
アミール・アブラシ(グラスホッパー)
エルネスト・ムチ(ベジクタシュ)
クラウス・ジャスラ(ダルムシュタット)
メドン・ベリシャ(レッチェ)
イルベル・ラマダニ(レッチェ)
ネディム・バイラミ(サッスオーロ)
クリスチャン・アスラニ(インテル)
▽FW
アルマンド・ブロヤ(フルハム)
レイ・マナイ(スィバススポル)
アルベル・ホッジャ(ディナモ・ザグレブ)
ミルリンド・ダク(ルビン・カザン)
ヤシル・アサニ(光州)
タウラント・セフェリ(バニーヤース)