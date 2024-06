Perfumeが6月8日(土)、香港Asia World Expo公演を皮切りに、香港・上海・台北・バンコクといったアジア4都市を巡るツアー<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>を開幕した。アジアでの公演開催は、2012年の<Perfume WORLD TOUR 1st>以来となる香港、2019年の<Perfume WORLD TOUR 4th FUTURE POP>以来の上海および台北、そしてバンコクでの開催は初となる。

■<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>6月8日(土)@香港 Asia World Expo セットリスト

Opening

01. FLASH

02. エレクトロ・ワールド

03. レーザービーム

04. ポリリズム

-MC-

05. ∞ループ

06. Spinning World

07. アンドロイド&

08. FUSION

09. edge

10. CODE OF PERFUME

11. Moon

12. ラヴ・クラウド

13. すみっコディスコ

「P.T.A.」のコーナー

14. FAKE IT

15. The Light

16. チョコレイト・ディスコ

-MC-

17. MY COLOR

Opening01. FLASH02. エレクトロ・ワールド03. レーザービーム04. ポリリズム-MC-05. ∞ループ06. Spinning World07. アンドロイド&08. FUSION09. edge10. CODE OF PERFUME11. Moon12. ラヴ・クラウド13. すみっコディスコ「P.T.A.」のコーナー14. FAKE IT15. The Light16. チョコレイト・ディスコ-MC-17. MY COLOR

■<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>

6月08日(土) 香港・Asia World Expo

6月29日(土) 上海・EHNECC Hong Arena

7月06日(土) 台北・Taipei Music Center

7月13日(土) バンコク・UOB LIVE

▼“COD3 OF P3RFUM3” On Tour Asia Warm Up Playlist

https://prfm.lnk.to/WarmUpPlaylist

6月08日(土) 香港・Asia World Expo6月29日(土) 上海・EHNECC Hong Arena7月06日(土) 台北・Taipei Music Center7月13日(土) バンコク・UOB LIVE▼“COD3 OF P3RFUM3” On Tour Asia Warm Up Playlisthttps://prfm.lnk.to/WarmUpPlaylist

■<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>ライブ・ビューイング

▼ライブ・ビューイング

2024年7月13日(土)21:30開演

※開場時間は映画館によって異なります。

※深夜興行の為、条例によりご入場いただける年齢に制限がございます。未成年の方は保護者同伴でもご入場いただけない地域が多いため、ご購入前に必ず各都道府県の青少年健全育成条例をご確認ください。

※終了は23:00〜23:30頃を予定しておりますが、当日の状況により変動する場合がございます。

▼ディレイ・ビューイング

2024年7月14日(日)16:00開演

※開場時間は映画館によって異なります。

※終了は17:30〜18:00頃を予定しておりますが、7/13公演の状況により変動する場合がございます。



会場:全国各地の映画館 https://liveviewing.jp/perfume-asiatour2024/

料金:4,500円(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

【「P.T.A.」チケット先行受付(抽選)】

7月13日(土)ライブ・ビューイング:6月10日(月)18:00 〜 6月17日(月)23:59

7月14日(日)ディレイ・ビューイング:6月10日(月)18:00 〜 6月18日(火)23:59

https://fc.perfume-web.jp/

※「P.T.A.」チケット先行は、おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。ファンクラブ先行とプレリザーブでお申込みの場合は、それぞれ重複当選する可能性がありますので、予めご了承ください。

※プレリザーブと受付期間が重なっておりますが、ファンクラブ先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございません。

【プレリザーブ(抽選)】

7月13日(土)ライブ・ビューイング:6月11日(火)12:00 〜 6月17日(月)23:59

7月14日(日)ディレイ・ビューイング:6月11日(火)12:00 〜 6月18日(火)23:59

https://w.pia.jp/t/perfume-asiatour2024lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売(先着)】

7月8日(月)19:00 〜 7月12日(金)12:00

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/perfume-asiatour2024lv/

セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

▼プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

◎チケットぴあ ヘルプページ:https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

▼ライブ・ビューイング2024年7月13日(土)21:30開演※開場時間は映画館によって異なります。※深夜興行の為、条例によりご入場いただける年齢に制限がございます。未成年の方は保護者同伴でもご入場いただけない地域が多いため、ご購入前に必ず各都道府県の青少年健全育成条例をご確認ください。※終了は23:00〜23:30頃を予定しておりますが、当日の状況により変動する場合がございます。▼ディレイ・ビューイング2024年7月14日(日)16:00開演※開場時間は映画館によって異なります。※終了は17:30〜18:00頃を予定しておりますが、7/13公演の状況により変動する場合がございます。会場:全国各地の映画館 https://liveviewing.jp/perfume-asiatour2024/料金:4,500円(税込/全席指定)※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。【「P.T.A.」チケット先行受付(抽選)】7月13日(土)ライブ・ビューイング:6月10日(月)18:00 〜 6月17日(月)23:597月14日(日)ディレイ・ビューイング:6月10日(月)18:00 〜 6月18日(火)23:59https://fc.perfume-web.jp/※「P.T.A.」チケット先行は、おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。ファンクラブ先行とプレリザーブでお申込みの場合は、それぞれ重複当選する可能性がありますので、予めご了承ください。※プレリザーブと受付期間が重なっておりますが、ファンクラブ先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございません。【プレリザーブ(抽選)】7月13日(土)ライブ・ビューイング:6月11日(火)12:00 〜 6月17日(月)23:597月14日(日)ディレイ・ビューイング:6月11日(火)12:00 〜 6月18日(火)23:59https://w.pia.jp/t/perfume-asiatour2024lv/※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。【一般発売(先着)】7月8日(月)19:00 〜 7月12日(金)12:00チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/perfume-asiatour2024lv/セブン-イレブン店内のマルチコピー機※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。▼プレイガイドチケットに関するお問い合わせ◎チケットぴあ ヘルプページ:https://t.pia.jp/help/※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

■新曲「The Light」

2024年5月24日(金)配信リリース

配信リンク:https://Perfume.lnk.to/The_Light



▼FM802番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』

放送日時:毎週月曜日〜木曜日 21:00〜23:48/「Next To You」は23:00〜

DJ:落合健太郎

https://funky802.com/rockkids/



2024年5月24日(金)配信リリース配信リンク:https://Perfume.lnk.to/The_Light▼FM802番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』放送日時:毎週月曜日〜木曜日 21:00〜23:48/「Next To You」は23:00〜DJ:落合健太郎https://funky802.com/rockkids/

■映像商品『Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5』

2024年5月22日 (水)発売

【初回限定盤(2BD+グッズ /2DVD+グッズ)】

初回限定盤(BD) UPXP-9017:¥8,470(込)

初回限定盤(DVD) UPBP-9019:¥7,370(込)

・デジパック+スリーブ+グッズ

・Disc1:Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5

・Disc2:特典映像

・グッズ:フォトブックレット(52P)



【通常盤 (1BD / 1DVD)】

通常盤(BD) UPXP-1017:¥5,720(込)

通常盤(DVD) UPBP-1017:¥4,620(込)

・Disc1: Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5



▼Disc1共通本編収録:17曲

01. FLASH

02. エレクトロ・ワールド

03. レーザービーム

04. ポリリズム

05. ∞ループ

06. Spinning World

07. アンドロイド&

08. FUSION

09. edge

10. CODE OF PERFUME

11. Moon

12. ラヴ・クラウド

13. すみっコディスコ

「P.T.A.」のコーナー

14. Spring of Life

15. FAKE IT

16. チョコレイト・ディスコ

17. MY COLOR



▼初回限定盤 特典ディスク収録

・ドタバタ年越しドキュメント 23-24

・Perfume LIVE 2023 “CODE OF PERFUME” in London[全編収録]

・Perfume LIVE 2023 “CODE OF PERFUME” in London -Behind the scenes-

2024年5月22日 (水)発売【初回限定盤(2BD+グッズ /2DVD+グッズ)】初回限定盤(BD) UPXP-9017:¥8,470(込)初回限定盤(DVD) UPBP-9019:¥7,370(込)・デジパック+スリーブ+グッズ・Disc1:Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5・Disc2:特典映像・グッズ:フォトブックレット(52P)【通常盤 (1BD / 1DVD)】通常盤(BD) UPXP-1017:¥5,720(込)通常盤(DVD) UPBP-1017:¥4,620(込)・Disc1: Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5▼Disc1共通本編収録:17曲01. FLASH02. エレクトロ・ワールド03. レーザービーム04. ポリリズム05. ∞ループ06. Spinning World07. アンドロイド&08. FUSION09. edge10. CODE OF PERFUME11. Moon12. ラヴ・クラウド13. すみっコディスコ「P.T.A.」のコーナー14. Spring of Life15. FAKE IT16. チョコレイト・ディスコ17. MY COLOR▼初回限定盤 特典ディスク収録・ドタバタ年越しドキュメント 23-24・Perfume LIVE 2023 “CODE OF PERFUME” in London[全編収録]・Perfume LIVE 2023 “CODE OF PERFUME” in London -Behind the scenes-

関連リンク

◆<Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024>特設サイト

◆Perfume オフィシャルサイト

◆Perfume オフィシャルInstagram

◆Perfume オフィシャルX

◆Perfume オフィシャルTikTok

◆Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」

◆<Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024>特設サイト◆Perfume オフィシャルサイト◆Perfume オフィシャルInstagram◆Perfume オフィシャルX◆Perfume オフィシャルTikTok◆Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」

2023年から“CODE OF PERFUME”=“Perfumeの掟”を掲げてライブを行ってきたPerfumeだが、2023年6月は9年ぶりのロンドン公演<Perfume LIVE 2023 “CODE OF PERFUME”>を実施。その熱狂を日本にも伝えるべく開催した<Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5>では、“COD3 OF P3RFUM3”へと演目をさらに進化させてきた。そして、それらに続く今回のアジアツアー<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>の初日公演が、香港 Asia World Expoとなる。最新曲「The Light」をはじめ、この初日公演では全17曲をパフォーマンス。ステージ序盤から、2023年のロンドン公演にて初披露された「ポリリズム」特別アレンジバージョンなどを披露し、2012年以来12年ぶりとなる香港公演に駆けつけた大勢の熱心なファンを魅了した。序盤のパフォーマンス後のMCでは、香港のファンに向けて、「オーハイ(我係) かしゆか、オーハイ(我係) あ〜ちゃん、オーハイ(我係) のっち、オーデイハイ(我哋) Perfume!」と広東語での挨拶を披露、この日を待ち望んでいた香港のファンから大きな歓喜の声が上がった。さらには、今回のアジアツアーに先駆けて発表された最新曲「The Light」を初日香港公演で初披露。光の中に吸い込まれていくような疾走感のある印象的なサビを、大観衆のファンとのシンガロングで一緒に歌いあげて大いに盛り上げた。Perfumeが織りなすパフォーマンスで会場が一体化する中、終盤のMCでは、これまでも海外公演ではお馴染みの通訳を出来る現地のファンをその場で抜擢して、メンバーの想いを会場のファン全員へ。幸運にも選ばれたファンから「香港を選んでくれてありがとう!」という声に、かしゆかは「香港に来るのが12年ぶりとなってしまいましたが、こんなにも沢山の方と、こんなにも大きな会場でライブが出来てとても嬉しいです。」とコメント。のっちは「今日は皆さん本当にありがとうございました。香港でライブすることを本当に楽しみにしてました。」というコメントし、さらにはファンとの香港で食べ物や訪れた場所などの会話にもなり、温かいコミュニケーションへと繰り広げられた。あ〜ちゃんは「12年前に来た時はワールドツアーを回っていこうという初めての海外ツアーでした。あの時も好きでいてくれる人、知ってくれている人はいるのかなと不安に思っていました。今回もまさか、あんなに空港で待ってくれている人がいるなんて思わなくて、グッズを着てくれて熱烈に待ってくれてた人がたくさんいてくれてお花を持ってきてくれました。12年ぶりに香港に来たのに、当時と変わらない想いの熱さで、多くの方に歓迎していただけて本当に感動しました。会場もこんなに大きなところで、こんなに沢山の人が集まってくれて、沢山歌ってくれて、みんなの今日までに想ってくれていた愛が届きました。本当にありがとう。」とコメントし、ファンからも「ずっと応援します!」「私たちもPerfumeへの感謝の気持ちでいっぱいです!」という温かい声が寄せられた。そしてラストには、今日、そしてその先の未来へ想いを込めた「MY COLOR」で、アジアツアー初日の香港公演は大団円を迎えた。ライブパフォーマンスを追求し続けてきたPerfumeがメジャーデビュー20周年の節目を前に開催する同ツアーは、これまでの軌跡を歩んできた今のPerfumeだからこその圧巻のエンターテインメントショーとして繰り広げられ、彼女たちの“これから”に繋がる最高の通過点となるはずだ。なお7月13日(土)、初訪問となるバンコクでのファイナル公演が、日本国内の映画館でライブ・ビューイング中継される。