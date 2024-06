ミスタードーナツから、シャリっと食感のシェイブアイスと、いちごやチョコのトッピングとの組み合わせが楽しめるドリンクが登場!

暑い季節にぴったりな「シャリっとチョコフローズン」と「シャリっといちごフローズン」が期間限定で販売されます☆

ミスタードーナツ「シャリっとチョコフローズン/シャリっといちごフローズン」

発売日:2024年6月12日(水)〜 ※なくなり次第販売終了予定

価格:テイクアウト 540円(税込)/イートイン 550円(税込)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツに、ミルクと素材の甘さのバランスを調整し、すっきりとした後味に仕上げられた、暑い季節にぴったりなメニューが登場。

シャリっと食感のシェイブアイスにチョコやいちごのトッピングを組み合わせ、生乳100%のミルクを加えたフローズンドリンクです。

「シャリっとチョコフローズン」と「シャリっといちごフローズン」の2種類が期間限定で提供されます☆

シャリっとチョコフローズン

チョコレート味のシェイブアイスに、生乳100%のミルクを合わせた「シャリっとチョコフローズン」

氷のシャリシャリ感とチョコチップとクランチの食感が一度に楽しめます。

シャリっといちごフローズン

生乳100%のミルクをいちご味のシェイブアイスに合わせた「シャリっといちごフローズン」

シャリシャリとした氷の食感といちご果肉の甘酸っぱいアクセントポイントです。

これからの季節にぴったりなシャリシャリ、キンキンなドリンク2種がラインナップ。

ミスタードーナツにて2024年6月12日より販売が開始される「シャリっとチョコフローズン」と「シャリっといちごフローズン」の紹介でした☆

