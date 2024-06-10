TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3、制作決定！ スーパーティザービジュアル公開！

ホームコメディ×アクション「SPY×FAMILY」のTVアニメシリーズ続編となるSeason 3の制作が発表された。

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて 2019年3月より連載がスタートし、現在では総 PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス 13巻までのシリーズ累計発行部数が 3,500万部を突破。 2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason 2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気マンガ作品「SPY×FAMILY」（遠藤達哉・著）。





2024年6月9日、江口拓也さん、早見沙織さん、松田健一郎さん、小野賢章さん、藤原夏海さん、加藤英美里さん、佐倉綾音さん出演による大型イベント、「SPY×FAMILY」スペシャルイベントANIME EXTRA MISSIONにて、TVアニメシリーズの続編となる、Season 3の制作が発表された。また、Season 3の制作発表だけではなく、新ビジュアルも公開。キャラクターデザイン嶋田和晃さん描き下ろしのビジュアルとなり、デザインはドラマ「エルピス」のキービジュアル、コスメブランドエテュセの広告などを手掛けたアートディレクター吉田ユニさんが担当。遊び疲れて寝てしまったアーニャとボンド、それを部屋の外で見守っていたロイドとヨル、そして部屋にはSeason 3の物語を示唆するアイテムを散りばめたビジュアルとなっている。



「SPY×FAMILY」スペシャルイベントANIME EXTRA MISSIONのアーカイブ配信が6月16日（日）23:59まで配信中。配信チケットは6月16日（日）19:00まで販売中なので、未視聴の人はお見逃しなしなく。

TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3制作決定！！

キャラクターデザイン嶋田和晃 描き下ろしスーパーティザービジュアル公開！！

デザインはアートディレクターの吉田ユニが担当！

▲嶋田和晃 描き下ろしスーパーティザービジュアル

【アートディレクター吉田ユニ プロフィール】

吉田ユニ YUNI YOSHIDA

アートディレクター、グラフィックデザイナー。

1980年東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。

広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。

主な仕事に、LUMINE、エテュセの広告、ドラマ「エルピス」のキービジュアル、Charaや木村カエラ、星野源のCDアートワーク、東京03単独ライブポスター、UNIQLO × DISNEYコラボレーション等。

2016年東京ADC賞、2019年毎日デザイン賞、MAMA2019 Best Art director賞受賞。

「SPY×FAMILY」スペシャルイベントANIME EXTRA MISSION アーカイブ配信中！

【配信チケット概要】

・配信期間：2024年6月16日（日）23:59まで

・配信チケット価格：2750円（税込）

・配信チケット販売期間：6月16日（日）19:00

https://pia-live.jp/perf/2418832-001?aetpia



〇出演※敬称略：

江口拓也

種粼敦美（事前収録した音声による朗読劇のみ参加）

早見沙織

松田健一郎

小野賢章

藤原夏海

加藤英美里

佐倉綾音

〇イベントの詳細はこちら：

https://spy-family.net/tvseries/specialevent/



【作品情報】

■TVアニメ「SPY×FAMILY」

＜配信情報＞

各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中

ABEMA プレミアム

Lemino

Amazon Prime Video

milplus

Disney+（ディズニープラス）

Netflix

TELASA

TELASA（au スマートパスプレミアム）

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストアfor Prime Video

U-NEXT

DMM TV

WOWOWオンデマンド

FOD

アニメタイムズ

Hulu

アニメ放題

J:COMオンデマンド

バンダイチャンネル

他





＜スタッフ＞

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩・原田孝宏

シリーズ構成：大河内一楼

副シリーズ構成：谷村大四郎 久尾 歩

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：塩澤良憲 スタジオイースター

美術監督：臼井みなみ

３DCG監督：宮地克明

撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里（三嶋編集室）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks





＜キャスト＞

ロイド・フォージャー:江口拓也

アーニャ・フォージャー:種粼敦美

ヨル・フォージャー:早見沙織

ボンド・フォージャー:松田健一郎

フランキー・フランクリン:吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘

ユーリ・ブライア:小野賢章

ダミアン・デズモンド:藤原夏海

ベッキー・ブラックベル:加藤英美里

フィオナ・フロスト:佐倉綾音



＜ストーリー＞

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、

東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、

ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。





■公式サイト：https://spy-family.net/

■公式Ｘ：https://twitter.com/spyfamily_anime

■公式LINE：https://lin.ee/evp4YiJ

■公式Instagram：https://www.instagram.com/spy_family_official/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation



原作「SPY×FAMILY」作品情報

著者：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」）

総PV数6億越え、シリーズ累計発行部数が 3,500万部突破！

最新13巻発売中。





(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

>> TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3、制作決定！ スーパーティザービジュアル公開！ の元記事はこちら