TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3、制作決定！ スーパーティザービジュアル公開！
ホームコメディ×アクション「SPY×FAMILY」のTVアニメシリーズ続編となるSeason 3の制作が発表された。
集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて 2019年3月より連載がスタートし、現在では総 PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス 13巻までのシリーズ累計発行部数が 3,500万部を突破。 2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason 2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気マンガ作品「SPY×FAMILY」（遠藤達哉・著）。
また、Season 3の制作発表だけではなく、新ビジュアルも公開。キャラクターデザイン嶋田和晃さん描き下ろしのビジュアルとなり、デザインはドラマ「エルピス」のキービジュアル、コスメブランドエテュセの広告などを手掛けたアートディレクター吉田ユニさんが担当。遊び疲れて寝てしまったアーニャとボンド、それを部屋の外で見守っていたロイドとヨル、そして部屋にはSeason 3の物語を示唆するアイテムを散りばめたビジュアルとなっている。
「SPY×FAMILY」スペシャルイベントANIME EXTRA MISSIONのアーカイブ配信が6月16日（日）23:59まで配信中。配信チケットは6月16日（日）19:00まで販売中なので、未視聴の人はお見逃しなしなく。
TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3制作決定！！
キャラクターデザイン嶋田和晃 描き下ろしスーパーティザービジュアル公開！！
デザインはアートディレクターの吉田ユニが担当！
【アートディレクター吉田ユニ プロフィール】
吉田ユニ YUNI YOSHIDA
アートディレクター、グラフィックデザイナー。
1980年東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。
広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。
主な仕事に、LUMINE、エテュセの広告、ドラマ「エルピス」のキービジュアル、Charaや木村カエラ、星野源のCDアートワーク、東京03単独ライブポスター、UNIQLO × DISNEYコラボレーション等。
2016年東京ADC賞、2019年毎日デザイン賞、MAMA2019 Best Art director賞受賞。
「SPY×FAMILY」スペシャルイベントANIME EXTRA MISSION アーカイブ配信中！
【配信チケット概要】
・配信期間：2024年6月16日（日）23:59まで
・配信チケット価格：2750円（税込）
・配信チケット販売期間：6月16日（日）19:00
https://pia-live.jp/perf/2418832-001?aetpia
〇出演※敬称略：
江口拓也
種粼敦美（事前収録した音声による朗読劇のみ参加）
早見沙織
松田健一郎
小野賢章
藤原夏海
加藤英美里
佐倉綾音
〇イベントの詳細はこちら：
https://spy-family.net/tvseries/specialevent/
【作品情報】
■TVアニメ「SPY×FAMILY」
＜配信情報＞
各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中
ABEMA プレミアム
Lemino
Amazon Prime Video
milplus
Disney+（ディズニープラス）
Netflix
TELASA
TELASA（au スマートパスプレミアム）
dアニメストア
dアニメストア ニコニコ支店
dアニメストアfor Prime Video
U-NEXT
DMM TV
WOWOWオンデマンド
FOD
アニメタイムズ
Hulu
アニメ放題
J:COMオンデマンド
バンダイチャンネル
他
＜スタッフ＞
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：古橋一浩・原田孝宏
シリーズ構成：大河内一楼
副シリーズ構成：谷村大四郎 久尾 歩
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原 恭子
美術設定：塩澤良憲 スタジオイースター
美術監督：臼井みなみ
３DCG監督：宮地克明
撮影監督：佐久間悠也
編集：齋藤朱里（三嶋編集室）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
＜キャスト＞
ロイド・フォージャー:江口拓也
アーニャ・フォージャー:種粼敦美
ヨル・フォージャー:早見沙織
ボンド・フォージャー:松田健一郎
フランキー・フランクリン:吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘
ユーリ・ブライア:小野賢章
ダミアン・デズモンド:藤原夏海
ベッキー・ブラックベル:加藤英美里
フィオナ・フロスト:佐倉綾音
＜ストーリー＞
人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――
世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。
東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。
西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、
東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、
ある極秘任務を課せられる。
その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。
内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。
〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。
だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！
3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。
ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。
■公式サイト：https://spy-family.net/
■公式Ｘ：https://twitter.com/spyfamily_anime
■公式LINE：https://lin.ee/evp4YiJ
■公式Instagram：https://www.instagram.com/spy_family_official/
■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation
原作「SPY×FAMILY」作品情報
著者：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」）
総PV数6億越え、シリーズ累計発行部数が 3,500万部突破！
最新13巻発売中。
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
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