アメリカのテキサス州で、オプティマス・プライム・ブレイクリー(37)という名の男が自動車窃盗の疑いで逮捕された。現地メディアが伝えた。

情報によるとオプティマス・プライムは2024年6月4日、オースティン南部のコングレス通りを盗難車で運転したところ地元警察に捕えられた。トラヴィス郡の拘置所に留置されている。保釈金は8,000ドル。

現地メディアでは、眉間にタトゥーを入れたオプティマス・プライムのマグショットが掲載されている。

『トランスフォーマー』のオプティマス・プライムはサイバトロンの司令官で、赤と青のトラックから変形する。逮捕されたオプティマス・プライムが運転していた車種は不明。

