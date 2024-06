【ヤングアニマルweb:「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」第3話】6月10日 公開

白泉社は、同社WEBマンガサイト「ヤングアニマルWeb」にてマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」第3話を6月10日に公開した。

本作はまるよのかもめ氏による禁断グルメギャグ作品。第3話では主人公・望月美琴は翌日の健康診断のため絶食しなければならない状況の中、食欲を抑えるため行動に出る。

□「ヤングアニマルWeb」の「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」

