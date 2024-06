【トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)/トミカプレミアムunlimited バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3/鉄道車輪装着Ver.)】8月 発売予定価格:各1,320円

「トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)」

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)(以下、タイムマシン(PART3))」および、「トミカプレミアムunlimited バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3/鉄道車輪装着Ver.)(以下、PART3/鉄道車輪装着Ver.)」を、それぞれ8月に発売する。価格は各1,320円。

両商品は、大人のトミカシリーズ「トミカプレミアムunlimited」より、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3」に登場する車両「デロリアン」をトミカで再現したもの。「タイムマシン(PART3)」では可能な限りディティールなどを再現し、荒野を走行する劇中車をイメージしている。一方、「PART3/鉄道車輪装着Ver.」では、劇中後半に出てくる鉄道車輪を装着したタイムマシンが再現されている。

「トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)」

「トミカプレミアムunlimited バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3/鉄道車輪装着Ver.)」

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.