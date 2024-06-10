ÊÆ·³¥¥ã¥ó¥×¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Éã¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¡Ä¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡Û
¡¡²Î¼ê¤Î¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤¬¡¢6·î10Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä3·î20Æü¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¶äÎæ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢5·î26Æü¤Ë¤ÏBS¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÆÃÈÖ¡Ö¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡Á¿´¤ò¾È¤é¤¹ÉÔÌÇ¤Î²ÎÀ¼¡Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö18ºÍ¤ÎÈà¡×¤ò²Î¤¦¡¢¤Á¤¢¤¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤Ê¤ë10Æü¡¢¤Á¤¢¤¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò3¼Ò¤«¤é¡¢300¶Ê°Ê¾å¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¤¬³«»Ï ¤µ¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Á¤¢¤¤À¤¬¡¢1992Ç¯¤ËÉ×¤Ç¸µÇÐÍ¥¤Î¶¿硏¼£»á¤È»àÊÌ¤·¤Æ¤«¤é¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Éü³è¤ò´ê¤¦À¼¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢³èÆ°Ää»ß¤ò¶´¤ó¤Ç8Ç¯´Ö¡¢¤Á¤¢¤¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸Å²ì¿µ°ìÏº»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö²Î¼ê¡¦¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤äÈëÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ë¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊÁ°Ãæ¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¸Å²ì»á¤¬¤Á¤¢¤¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¤Î1ºý¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É
Èá¤·¤¤²Î¤¬¹¥¤
¡¡¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡¢¤Õ¤È¾Ã¤¨¤Æ¤Ï¤Þ¤¿Éâ¤«¤Ö¡£Ìë¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤êÈà½÷¤òÁÛ¤¦¤È¤¡¢²¿¤È¤â¿´ÃÏ¤è¤¤Èá¤·¤ß¤¬¡¢»ä¤Îí¼¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡½¡½¡£
¡¡Îñ¤ò¿ô¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡£¥Þ¥¤¥¯¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¤¤À¤½¤Î²ÎÀ¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤Ë·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤¬Èà½÷¤Î²¼¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡Ø¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¡¡ÄÀÌÛ¤ÎÍýÍ³¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£º£¤Ç¤âÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Ð¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Î²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾°¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Ìë¤Î°Ç¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ßÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤Ï¤½¤Î¸¸±Æ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¡¹¤¬¶¯¤¯¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìÊÓ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¤ÎÀ±½Ö¤¯Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¢¤ë²ÎÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Îµ¢¤ê¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Ï¡¢
¡Ö¤Á¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤È¡¢¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¸À²¼¤Ë¡¢
¡ÖÈá¤·¤¤²Î¡×
¡¡¤ÈÅú¤¨¡¢¤Õ¤ÈÁë¤Î³°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿¡£²¿¸Î¡¢Èá¤·¤¤²Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ÎÃæ¤ÎÈà½÷¤Î´é¤ò±®¤Ã¤¿¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡¢ÍÚ¤«ÈàÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²£´é¤Ë¡¢1972Ç¯12·î31Æü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î¡Ö³åºÓ¡×¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬Æó½Å¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢Åö»þ5ºÐ¡£²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ©¤¤È¤ª¤Ã¤¿ËË¤ËÅÁ¤¦¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤ÎÎÞ¤¬¡¢¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÄ´¤Ù¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Î±ü¤ËÀ÷¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤æ¤¨¤Ë¡¢Èá¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë³Î¤¿¤ë´ÑÇ°¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤¬¶»¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î½÷¤Î¿Í¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢µã¤¯¤Þ¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¾Ã¤¨Æþ¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¼¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë²Î¤Ï¡¢º£¤âÓñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¦¤Óµã¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼ª¤ÎÄì¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ÎÆü¡¢»ä¤¬Ì´¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²Î¼ê¤È²Î¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤ÏÈà½÷¤Î¡ÖÈá¤·¤¤²Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢²Î¼ê¡¦¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Î±¿Ì¿¤ÎÀûÎ§¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¢¤Î¡¢Èá¤·¤ß¤ò°Ö¤á¤ÆÌ²¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬Èá¤·¤ß¤Ë¿¨¤ì¡¢Êú¤¤·¤á¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¤ÏÅþÄìÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Î²Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î²Î¼ê¤¬²Î¤¨¤Ð¡¢´¶¾ð¤¬¾¡¤Á¤¹¤®¤ë¤«¡¢½¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤À¤ÎÌ´Êª¸ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Î¤¬¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Îí¼¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢Àâ¤Éú¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿±Æ¤äÁÛ¤¤¤¬¡¢²Î¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤·ì¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡£
Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤Îî°íð
¡¡¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¡£ËÜÌ¾¡¦À¥Àî»°·Ã»Ò¤Ï¡¢1947¡Ê¾¼ÏÂ22¡ËÇ¯9·î17Æü¡¢Åìµþ¤ÏÈÄ¶¶¶è¤Ë»°¿Í»ÐËå¤Î»°½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤ë¡£»ÍºÐ¤Ç²£ÉÍ¡¢²£¿Ü²ì¡¢Î©Àî¤Ê¤ÉÊÆ·³¥¥ã¥ó¥×Æâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥®¥Ö¡¦¥¢¥¹¡¦¥¢¡¦¥½¥ó¥°¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¿ÊÃó¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¬¡¢¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤ò³ú¤ß¡¢¥³¡¼¥é¤ä¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¸ýÅ«¤ò¿á¤¯¡£Í£¡¹Âú¡¹¤È²Î¤¦»°·Ã»Ò¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤¤ÌÜ¤ò¤·¤¿ÌÓ¤à¤¯¤¸¤ã¤é¤ÎÂçÃË¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÂç¤¤Ê¼ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò ¼è¤Ã¤Æº¹¤·½Ð¤·¡¢Çï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤¬¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤Ë»×¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà¤é¤Ï´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë»°·Ã»Ò¤Ë¤Ï¡¢²Î¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»°·Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢»°·Ã»Ò¤Ï¤½¤Î¸å¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ
¤¤¤ë¡£¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤Îî°íð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«»°¡Á»ÍºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ÎÇ÷¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤é¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢³ÑÊ¼±Ò»â»Ò¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¸«¤¿¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îµ²±¤¬¡¢¤¤Ã¤È»ä¤ò²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¡×
¡¡¤È¤ÏËÜ¿Í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î¤È¤¡¢¹ñÌ±Åª²ÎÉ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤«¤éÊü¤Ä·î¸÷¤ÎÇ¡¤¯ßê¡¹¤¿¤ëµ±¤¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤é¸«¾å¤²¤ë»°·Ã»Ò¤òâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¾È¤é¤·¡¢¤½¤Î¿´¤Ë²Î¤Ø¤ÎÇ®¾ð¤ÎÇÈ¤òÍ¯¤Î©¤¿¤»¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤¬º¬º¹¤·¤Ï¤¸¤á¤¿»°·Ã»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÞºÐ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ·à¾ì¡ÊÄÌ¾Î¡¦Æü·à¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î²Ú¡¹¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°·Ã»Ò¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤³¤³¤Ç²Î¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤½¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢°ì¿È¾å¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤È¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦Áþ¤Ï¡¢»°·Ã»Ò¤òºÆ¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤æ¤¯¡£
¡Ö¥á¥ê¡¼»ù¶Ì¡×¡¢¡Ö¸Þ¾ò¥ß¥¨¡×¡¢¡ÖÆî¾òÈþ·Ã»Ò¡×¡Ä¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¡×¤Ø
¡¡½½ÆóºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°·Ã»Ò¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤È·Ò¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¯ÉºÇñ¤ÎÌç½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²Î¤¦¤³¤È¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ç¿Í´Ö·ù¤¤¤Î¾¯½÷¤¬¿ÀÍÍ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ì¾¤ò¡Ö¥á¥ê¡¼»ù¶Ì¡×¡Ö¸Þ¾ò¥ß¥¨¡×¡ÖÆî¾òÈþ·Ã»Ò¡×¤ÈÊÑÁ«¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤Ç²Î¤¦»°·Ã»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤È¼«¿È¤ÎÌ´¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»°·Ã»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤â¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌóÈ¬Ç¯´Ö¡¢°ì°ÕÀì¿´¤Ë²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Á°ºÂ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤Î°ìºÂ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Î¹¤«¤éÎ¹¤Ø¤ÎÀ¸³è¡£°áÁõ¤ä²½¾ÑÆ»¶ñ¤òÊú¤¨¡¢¥Ð¥¹¤äÁ¥¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»°·Ã»Ò¤Ï²Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¦ÌÔÀº¿Ê¤Î»Ö¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤äÍ¾¶½¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¤Þ¤¿ÃåÎ®¤·»Ñ¤Ç±é²Î¤Ê¤É¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤ò¿¼¤á¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡»°·Ã»Ò¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À²Î¤¦ÅÓ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿Ò¾ï¤ÊÀÄ½Õ¤Î°ìÀá¤«¤é¤Ï·è¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¤â¤·¤¿¤¿¤«¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡¢±ê¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·à¤·¤µ¤ò²Î¤¤¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÊú¤¤·¤á¡¢»°·Ã»Ò¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢Êâ¤òµÍ¤á¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡öÃæÊÔ¡Ö¡Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡Û¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤È±¿Ì¿¤Î¿Í¡Ö¶¿硏¼£¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¾Ú¸À¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤ÈÉ×¡¦¶¿硏¼£¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÄÖ¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô