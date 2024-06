TVアニメ『呪術廻戦』の第2期「懐玉・玉折」をテーマにした「呪術廻戦カフェ2024 懐玉・玉折」がオープン!

作中の印象的なシーンやキャラクターをイメージしたメニューのほか、新規イラストを使用したオリジナルグッズや特典なども展開されます。

「呪術廻戦カフェ2024 懐玉・玉折」

スケジュール:

東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店開催期間:2024年6月20日(木)〜8月18日(日)所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目28−6 キュープラザ原宿3階大阪・天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店開催期間:2024年7月11日(木)〜8月18日(日)所在地:大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店開催期間:2024年6月20日(木)〜7月28日(日)所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート1階

カフェサイトオープン:2024年6月10日(月)10:00〜

カフェ予約スタート:2024年6月11日(火)12:00〜

予約金:600円(税込660円)※予約特典付き

「週刊少年ジャンプ」にて2018年より連載中の芥見下々先生による漫画『呪術廻戦』

TVアニメ第2期は、2023年7月から12月までに全23話が放送され大きな話題となりました。

そんなTVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」の新規イラストを使用したテーマカフェを東京、大阪、名古屋にて開催!

カフェメニューは、作中の印象的なシーンや「五条悟」「夏油傑」「家入硝子」「七海建人」「灰原雄」「伏黒甚爾」をイメージしたフードやデザート、各キャラクターにちなんだドリンクなど工夫を凝らしたメニューが用意されます。

そのほか、新規イラストを使用したオリジナルグッズや特典なども登場する、様々な企画が盛りだくさんのカフェです!

事前予約者限定カフェ利用特典「うちわ」/ドリンク注文特典「オリジナル紙コースター」

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約(660円(税込)/1名)を利用し、メニューを注文された方に「うちわ」全3種から1枚をランダムでプレゼント。

ドリンク注文特典として、カフェでドリンクメニューを注文された方に「オリジナル紙コースター」全6種から1枚が、1品注文するごとにランダムでプレゼントされます。

リピート特典「カード」/通販購入特典「ミニカード」

リピート特典として「呪術廻戦カフェ2024 懐玉・玉折」を利用された方に、カフェのキービジュアルを使用した「カード」をプレゼント。

通販購入特典として、オンラインショップの購入額、税抜き3,000円ごとにランダムで「ミニカード」全6種から1枚が提供されます。

※リピート特典は1回の来店につき1枚の配布となります

※リピート特典で次回開催のカフェでリピート特典企画に参加できます。紛失や譲渡された場合は責任を負いかねます

【五条悟】赫&蒼のチキンワッフル

価格:1890円(税込)

「五条悟」をイメージした、はちみつやバニラアイスをのせた甘じょっぱいチキンワッフル。

ブルーベリーやフランボワーズのソースと共に味わうワンプレートです。

【夏油傑】呪霊玉そばガレット

価格:1690円(税込)

柑橘風味の呪霊玉風ゼリーをのせた、そば粉を使用したガレット。

ママレードソースと共に味わう、フルーツをふんだんに使ったメニューです。

【家入硝子】パエリア〜メス風ナイフを添えて〜

価格:1790円(税込)

「家入硝子」のメスをイメージしたナイフを添えたパエリア。

お野菜をたっぷり盛りつけた、ジェノベーゼソースと共に味わう一品です。

※ナイフは先が鋭利になっておりますので、取り扱いには注意ください

【七海建人】好物のアヒージョパスタ&バゲット

価格:1890円(税込)

バゲットを添えた「【七海建人】好物のアヒージョパスタ&バゲット」

にんにくが効いたアヒージョ風のショートパスタです。

【灰原雄】なんちゃってご飯風かき氷

価格:1590円(税込)

ヨーグルト風味のソースをかけた、まるでご飯のようなかき氷。

かき氷の中には黒ごまアイスや寒天などが入っています。

周りのなんちゃっておかずと共に味わうデザートメニューです。

【伏黒甚爾】格納呪霊パスタ

価格:1790円(税込)

よく混ぜてから味わう、格納呪霊を表現したボロネーゼパスタ。

伏黒甚爾のバトルシーンをイメージした、フォトジェニックな一品です。

【五条悟】天上天下唯我独尊-覚醒のパンケーキ-

価格:1690円(税込)

わたあめで28話の空を表現した「【五条悟】天上天下唯我独尊-覚醒のパンケーキ-」

「五条悟」のバトルシーンをイメージした、ブルーベリー風味のホイップクリームを使ったパンケーキです。

【五条悟・夏油傑】最強の二人のサンデー

「五条悟」と「夏油傑」のキャラカラーをイメージしたソーダとマンゴーのシャーベットが載ったサンデー。

クリアマグカップは物販コーナーにて購入することができます。

【高専2年】青春の空ドリンク

価格:1190円(税込)

青春の空をイメージしたラムネミルク風味のスムージー。

雲を表現したホイップクリームを混ぜて味わうコールドドリンクです。

【五条悟・夏油傑】最強の二人のソーダ

価格:1190円(税込)

マンゴープリンとラムネ風味のゼリーが入ったサイダー。

「五条悟」と「夏油傑」をデザインしたストロータグが付属されます。

【高専1年】休憩コーラフロート

価格:990円(税込)

オープニングの「七海建人」と「灰原雄」をイメージしたコーラフロート。

アイスの上にはスライスレモンがトッピングされています。

【五条悟・夏油傑】最強の二人のボトルドリンク

価格:1,990円(税込)

マンゴープリンが入ったピーチマンゴー風味のドリンク。

ボトルの蓋をしっかり閉めてから軽く振り、底のシロップを混ぜてから味わうカフェを利用された方のみが購入できるメニューです。

※ボトルは持ち帰ることができます

サイドドリンク

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

価格:各690円(税込)

各種メニューとも相性の良いサイドドリンクを販売。

コーヒーと紅茶はホットとアイスから選べます。

※ワンオーダー対象外です

オリジナルグッズ

「呪術廻戦カフェ2024 懐玉・玉折」のアートを使用したグッズを販売。

ランダム提供の缶バッジやアクリルキーホルダーのほか、マドラーやクリアマグカップなどもラインナップされます。

缶バッジ

価格:605円(税込)

種類:ランダム6種

「五条悟」「夏油傑」「家入硝子」「七海建人」「灰原雄」「伏黒甚爾」をプリントした缶バッジ。

Tシャツやアロハシャツなど、夏らしい装いのキャラクターたちが描かれています。

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム6種

背景にプリントされたストライプやネームロゴがおしゃれなアクリルキーホルダー。

全6種類からいずれか1つがランダムで封入されています。

ミニキャラアクリルキーホルダー/ミニキャラアクリルスタンド

ラインナップ・価格:左から)

・ミニキャラアクリルキーホルダー(ランダム6種)770円(税込)

・ミニキャラアクリルスタンド(ランダム6種)990円(税込)

ミニキャラアートを使用したアクリルキーホルダーとアクリルスタンド。

キャラクターのイメージカラーを上手に取り入れた、季節感あるグッズです。

アクリルスタンド/ポストカードセット

グッズ名・価格:左から)

・アクリルスタンド(全6種)各1,430円(税込)

・ポストカードセット(6枚セット)825円(税込)

夏らしい装いの「五条悟」たちをディスプレイできるアクリルスタンド。

タペストリー風のデザインが魅力のポストカードは6枚セットで販売されます。

ステッカーセット/クリアマグカップ/アクリルマドラーセット

グッズ名・価格:左から)

・ステッカーセット(6枚セット)1,089円(税込)

・クリアマグカップ ※店頭販売7月上旬予定 1,980円(税込)

・アクリルマドラーセット 1,760円(税込)

ミニキャラアートを使ったステッカーは、6枚セットで販売。

ティータイムのお供にぴったりなクリアマグカップとアクリルマドラーセットも登場します。

上記で紹介したほかにも、開催期間中に店頭で販売が予定されている「もちどる 各4,378円(税込)」や、カフェサイト限定販売の「アクリルブロック 4,180円(税込)」もラインナップ。

作中の印象的なシーンや「五条悟」「夏油傑」たちをイメージしたメニューやグッズが盛りだくさんのカフェ。

2024年6月20日からの東京会場を皮切りに大阪・名古屋にて順次開催される「呪術廻戦カフェ2024 懐玉・玉折」の紹介でした☆

