【よくばりフェス】実施期間:6月23日まで

B‐R サーティワン アイスクリームは、早期終了していた「よくばりフェス」を本日6月10日から再開した。実施期間は6月23日まで。商品の供給体制を整え、「ポップ7~10」の提供を1人1つまでに制限する。

本キャンペーンは「トリプルポップ」570円に加え、ポップスクープ1個につき100円を追加することで最大10個のポップスクープを楽しめるもの。ポップ5個までは40円を追加することでワッフルコーンに変更できる。アイスクリームの数に応じてカップが変更され、カップの形状や個数は選べない。

