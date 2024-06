ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、すぽっとかぶって日除けやちょっとした温度調節に役立つ、ディズニーデザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「今治3重ガーゼスヌード」

価格:1,290円(税込)

サイズ:幅約19×径70cm

品質:綿100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

うっかり日焼けしやすい首元を日差しからガードしてくれるスヌード。

また、日焼け対策としてはもちろん肌寒いときにも大活躍します!

そして綿100%素材で肌触りが良いのもうれしい◎

ブルーとベージュが交互に並んだデザイン。

ミッキーモチーフに、ドット、すずらんの模様も素敵。

巻く位置によって、色味が変わって様々な楽しみ方ができます。

それぞれ、すっぽりかぶるスヌードタイプなので、ほどけて落ちる心配もなし!

風の強い日や、自転車に乗る時にも重宝しそう。

<素材アップ>

今治の3重ガーゼを使用しています。

ふんわり軽い綿100%素材なので、肌触りが気持ち良い◎

ミッキーモチーフデザインが遊び心があってかわいいアイテム。

すぽっとかぶって日除けや温度調節に重宝する、ディズニーデザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

