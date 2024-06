ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、自由に組み合わせて様々な場所で使うことができる、ディズニーデザイン「キューブボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キューブボックス」

© Disney

タイプと価格:【オープン】5,490円(税込)、【扉】6,490円(税込)、【引出し】8,490円(税込)

サイズ:幅40、奥行30、高さ40cm

耐荷重量:天板・15kg

主材:プリント紙化粧繊維板

裏面化粧仕上げ

付属品:連結用金具

組立時間:30分〜

※上記の組立時間は大人2人で組立作業に掛かる時間の目安です。

※スタッキングは4段まで可能です。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

どんな場所にも合うすっきりとした木目柄のキューブボックス。

奥行30cmのコンパクト設計で、上下4段まで連結が可能!

複数を並べたり重ねることで収納力も格段にアップし、様々な収納スタイルを楽しめます。

© Disney

カラーは、明るく清潔感のある「ホワイト」と、

© Disney

温かみがあってどのようなインテリアにも馴染む「ナチュラル」、

© Disney

落ち着いた色味で重厚感のある「ダークブラウン」の3色展開です。

同じ色で組み合わせても、様々な色を使って組み合わせてもオシャレ☆

© Disney

さらに、ミッキーモチーフの抜き穴がかわいい「オープン」タイプのほか、小物類の整理にぴったりな「引出し」タイプ、

© Disney

ミッキーモチーフがひょっこりとあしらわれている「扉」タイプの3種類のタイプから選ぶことができます。

それぞれシンプルながらミッキーモチーフに遊び心があって、子供部屋の収納にもぴったり◎

© Disney

それから全タイプ裏面化粧仕上げになっているので、裏から見てもスッキリ。

間仕切り使いもオススメです☆

© Disney

間仕切り使いも、横にずらりと並べたり、コンパクトに2列だけ並べたり、数によって雰囲気が変わります。

お好みで気軽にお部屋の模様替えができ、リビングでも和室でも大活躍!

© Disney

また、サニタリーなどの限られた空間にもぴったり。

すぐに取り出したいものは「オープン」タイプに、隠したいものは「扉」や「引出し」タイプに収納すれば見た目もスマートです。

収納が足りなくなったら欲しい分だけ買い足せて、転居の際も移動が簡単!

自由に組み合わせて様々な場所で使うことができる、ディズニーデザイン「キューブボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープン・扉・引出しを自由に組み合わせて使える!ベルメゾン ディズニー「キューブボックス」 appeared first on Dtimes.