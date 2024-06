ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、胸元のキャラクター刺繍がかわいい「ダブルガーゼ7分袖パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/くまのプーさん/オラフ」ダブルガーゼ7分袖パジャマ

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各5,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

ウエスト:総ゴム、ゴムとひも通し、ゴム取替え口有り

仕様:パンツの両脇にポケット付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

上下ともに綿のダブルガーゼ素材を使用したパジャマ。

汗を吸うので、汗ばむ日もさらりと着こなすことができます。

七分袖タイプなので半袖では寒い季節の変わり目や、就寝中の冷房で冷えすぎる時にもぴったりです。

また、トップスの裾は後ろ長め丈でヒップをカバー、ボトムのウエストはゴム+ひも通しでラクチン。

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス(サーモンピンク)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのパジャマ。

トップスのサーモンピンクが華やかで大人かわいい☆

© Disney

胸元のポケットには、目を閉じている「ミッキーマウス」のお顔が刺繍されています。

© Disney

先染めのストライプ柄のパンツの裾には、ロゴをレイアウト。

ロゴはおしゃれなタッチでさりげなくあしらわれています!

『アナと雪の女王』オラフ(ブルー)

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」デザインのパジャマ。

トップスは水色、パンツは水色とグレーと白のストライプ柄で涼しげな雰囲気☆

© Disney

胸元のポケットには「オラフ」の刺繍入り。

口を大きくあけて飛んでいる「オラフ」のお茶目な姿が目をひきます!

© Disney

パンツの裾にはロゴの刺繍が施されています。

「くまのプーさん」クラシック・プー(グリーン)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「クラシック・プー」デザインのパジャマ。

パステル調のグリーンが爽やかで、パンツのギンガムチェックとも相性が抜群。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

胸元のポケットには、ちょこんと座っている「クラシック・プー」の刺繍も!

リラックスして座っている姿にほっこりとします。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

パンツの裾にはブラウンの糸でロゴが刺繍されています。

さらりとした肌ざわりで、厚い夜も快適☆

洗うほどに柔らかくなり、肌になじみます。

くつろぎウエアにもぴったりなアウターライクなパジャマ。

胸元のキャラクター刺繍がかわいい「ダブルガーゼ7分袖パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・オラフ・プーさんの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「ダブルガーゼ7分袖パジャマ」 appeared first on Dtimes.