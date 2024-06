ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年6月も、セガプライズからTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズが続々登場!

「アーニャ・フォージャー」と「ヨル・フォージャー」の“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアや、お出かけをモチーフにしたマスコットがラインナップされます☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver.

投入時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約7×14.5cm

種類:全1種(アーニャ・フォージャー)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、Season1第2クールED衣装をモチーフにした「アーニャ・フォージャー」のフィギュアが“Luminasta(ルミナスタ)”で登場!

衣服の素材感が伝わるような造形、彩色表現でキャラクターをリアルに感じることができます。

360度どこからみても、細部のデザインまでこだわったフィギュアです。

長い髪を2つのお団子結びにした「アーニャ・フォージャー」

笑顔いっぱいの表情と仕草に元気がもらえます。

同シリーズの「ロイド・フォージャー」、「ヨル・フォージャー」と並べて楽しめる、リビングをモチーフにした台座付きです☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 マスコットVol.2

投入時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約5×3×10cm

種類:全3種(アーニャ・フォージャー、ベッキー・ブラックベル、ひつじさん)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、「アーニャ・フォージャー」と「ベッキー・ブラックベル」のお出かけをモチーフにしたマスコットが登場!

ふわふわなしっぽがかわいい、2人がお揃いで買った「ひつじさん」もラインナップされます。

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(ヨル・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver.

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約6×21cm

種類:全1種(ヨル・フォージャー)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、Season1第2クールED衣装をモチーフにしたフィギュアが“Luminasta(ルミナスタ)”で登場!

衣服の素材感が伝わるような造形、彩色表現でキャラクターをリアルに感じることができるフィギュアです。

2024年6月21日より、リビングで過ごす「ヨル・フォージャー」がラインナップ。

右足を上げながら両手を合わせるポーズが印象的です。

リビングをモチーフにした台座付きなので、同じシリーズの「ロイド・フォージャー」、「アーニャ・フォージャー」と並べて楽しめます☆

Season1第2クールのED衣装をモチーフにした「アーニャ・フォージャー」の“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアなど全3種がラインナップ。

2024年6月から全国のゲームセンターなどにて順次投入される、セガプライズのTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介しました☆

