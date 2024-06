セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『塔の上のラプンツェル』 Lぬいぐるみ “ラプンツェル”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 Lぬいぐるみ “ラプンツェル”

投入時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約25×13×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『塔の上のラプンツェル』から、ディズニープリンセス「ラプンツェル」のぬいぐるみが登場!

トレードマークの長い髪をおろした姿で展開されます。

パープルのふんわりとしたドレスとぱっちりとした目がかわいい☆

髪にはドレスのカラーに合わせた大きなお花が2つあしらわれています。

にっこり笑顔と頬をほんのりピンク色に染めた表情に癒やされるぬいぐるみです☆

髪をおろした「ラプンツェル」が、ぬいぐるみになって登場。

セガプライズの『塔の上のラプンツェル』 Lぬいぐるみ “ラプンツェル”は、2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

