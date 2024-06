声優・アーティストの小倉唯さんが5月25日、『小倉 唯×サンリオピューロランドコラボイベント ゆいちゃん・ハローキティ〜きらきらリボン♡大作戦〜supported by WILLER ACROSS』に出演した。小倉さんが幼少期によく訪れたというサンリオピューロランドのエンターテイメントホールで、ハローキティとファンと共に楽しい時間を過ごした。 今回のイベントテーマは、タイトルにも綴られているように

ログインして続きを読む

The post 小倉唯、念願だったハローキティと共演イベント「一生の思い出に…」 first appeared on GirlsNews.