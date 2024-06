ジョン・ボン・ジョヴィが先週終わり、米ナッシュビルに新しく開いたバー&レストラン、JBJ’Sのオープン・パーティーで、ボン・ジョヴィが特別パフォーマンスを行った。彼らは、「Blood on Blood」「We Weren't Born to Follow」「You Give Love a Bad Name」「Born to Be My Baby」「Legendary」の5曲をプレイし、2022年に声帯の手術を受け、まだ回復途中にあるジョンは、「オーディエンスを前に、ステージに上がるのは2年ぶりだ。長過ぎだ。ああ、いい気分だ。サウンドもいいことを願ってる」と、話したという。

ジョンは2月にミュージケアーズ・パーソン・オブ・ザ・イヤーを受賞した式典でも2曲パフォーマンスしているが、その直後、「順調に回復しつつあり、ニュー・アルバムを制作しているときは、時間をかけ、1日1曲歌うことができたが、僕が必要とし、切に望んでいるのは、2時間半のショウを週4日、数ヶ月ぶっ続けでできるようになることだ」「(現在は)そのゴールに向け、取り組んでいる」と語っていた。最近行われた英国の新聞『The Guardian』のインタビューでは、「奇跡はない」「2時間半のショウを週4日できるかって? 答えはノーだ」と、まだツアーを開催できる状態にはないと伝えている。ボン・ジョヴィは先週金曜日(6月7日)、ニュー・アルバム『Forever』をリリースした。Ako Suzuki