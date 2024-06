ザ・プリンス パークタワー東京限定ブレンド抹茶も！千休「お抹茶アフタヌーンティー」

「千休」は、ザ・プリンス パークタワー東京とコラボレーションしたアフタヌーンティーを、2024年5月7日(火)から提供しています。

千休「お抹茶アフタヌーンティー」

期間: 2024年5月7日(火)〜6月30日(日) ※前日までの予約制

時間: 12:00 NOON〜7:00P.M.(最終入店4:00P.M.)

料金: 1名さま 7,000円(フリードリンク付き)

場所: ロビーラウンジ(1F)

Web :

https://www.princehotels.co.jp/parktower/plan/lobbylounge/afternoontea_macha2024

<予約・お問い合わせ>

レストラン予約係 TEL:03-5400-1170(10:00A.M.〜6:00P.M.)

「千休」は、ザ・プリンス パークタワー東京(港区芝公園)とコラボレーションしたアフタヌーンティーを、2024年5月7日(火)から提供しています。

上質な抹茶の風味と一つひとつ違った抹茶の味わいが大変好評で、SNSでも多くの方が取り上げています。

期間限定の「お抹茶アフタヌーンティー」は、6月30日(日)までの提供です。

さらに、ロビーラウンジ内に併設されている、「ブーランジュリートーキョー」とコラボレーションした「抹茶ロールケーキ」の販売も行っています。

■念願の千休・初コラボアフタヌーンティーが実現!

「ザ・プリンス パークタワー東京」は、東京タワーを間近に望む芝公園に位置し、四季折々の自然と近代的な景色の融合を楽しめるホテルです。

千休の“心に、晴れのいっぷく。

”をコンセプトに、「抹茶を通じて、大切な人や自分自身の心やすらぐひとときを提供したい」という考えに共感していただき、今回初のコラボレーションが実現しました。

本コラボレーションを記念して、特別にブレンドした「ザ・プリンス パークタワー東京 限定ブレンド抹茶」と、千休選りすぐりの宇治抹茶の品種「おくみどり」を使ったスイーツを用意しました。

抹茶玄米カヌレ

スイーツプレートは、千休の看板商品“抹茶玄米カヌレ”や“米粉の抹茶フィナンシェ”のほか、千休の抹茶もち生大福からインスパイアした抹茶いちご大福、国産マロンペーストと単一品種の抹茶を使用した抹茶モンブラン、ホテル限定ブレンド抹茶を使用した抹茶シュークリームなど味わいの違う抹茶スイーツを堪能できます。

【アフタヌーンティーの思い出に】予約制・数量限定の抹茶ロールケーキ

抹茶ロールケーキ

ロビーラウンジの「お抹茶アフタヌーンティー」でも使用している京都府産のホテル限定ブレンド抹茶を生地にもクリームにもふんだんに使用したロールケーキ。

抹茶本来の甘み・苦み・旨みのバランスの取れた味わいを楽しめます。

こちらのロールケーキは「お抹茶アフタヌーンティー」提供期間中のみ予約可能な限定商品です。

アフタヌーンティーで体験した思い出を持ち帰って、ご自宅や大切な人とも楽しめる贅沢な一品です。

価格:3,500円(約L20cm×W8cm)(税込)

※3日前までの予約制となります。

【スイーツ 1段目】〜「千休」のロゴをイメージしたプレートアート〜

スイーツ1段目

・千休 抹茶玄米カヌレ(ハーフサイズ)

玄米粉を使ったカリッとした生地の中になめらかな抹茶カスタードクリームがたっぷり入ったスイーツ。

食感のコントラストがくせになる一品。

・千休 米粉の抹茶フィナンシェ(ハーフサイズ)

濃厚ながらも軽い後味が特徴の千休を代表する抹茶スイーツ。

・千休 米粉の抹茶クッキー入り柚子と抹茶のティラミス

マスカルポーネクリームに柚子の香りと抹茶のソースを層状に重ねたティラミス。

千休の米粉の抹茶クッキーでザクザク感のアクセントをプラス。

・抹茶モンブラン

宇治抹茶“おくみどり”と風味豊かな国産マロンペーストを合わせたモンブラン。

・小さなソイラテ風抹茶パンナコッタ

豆乳とホテルオリジナルのブレンド抹茶で作ったパンナコッタをガナッシュに見立てた、味と見た目のギャップが驚きの一品。

【スイーツ 2段目】〜日本庭園「枯山水」をイメージしたプレートアート〜

スイーツ2段目

・抹茶いちご大福

宇治抹茶“おくみどり”を使用したクリームと甘酸っぱいいちごを合わせた一口サイズの大福。

・苔玉抹茶シュークリーム

ホテル限定ブレンド抹茶が出す、鮮やかな緑色のシューにあずきクリームを挟み、和を感じる味わいに。

仕上げに抹茶を振りかけ、苔玉の質感を表現。

・抹茶テリーヌ

ホテル限定ブレンドの抹茶を使用したテリーヌショコラ。

濃厚ながら苦味の少ない抹茶本来の味わいを引き出した一品。

栗や黒豆、赤すぐりを合わせてまた違った味わいに。

・スコーン(プレーン・抹茶)

枯山水を表現したプレートに石をイメージしたサクほろ食感のスコーン。

英国本場の味「ロダス」のクロテッドクリームと一緒に合わせて。

【セイボリー 3段目】

セイボリー3段目

・青豆の冷製フラン

青豆とじゃがいものやさしい風味を冷たいスープ仕立てに。

・チキンサラダ

京野菜の九条ネギとチキンサラダに胡麻ドレッシングを合わせてさっぱりとした味わいに。

・海老のミニバーガー

鮮やかなグリーンが目を惹くほうれん草のバンズに相性がよい海老とアボカドをオーロラソースを絡めてサンド。

・抹茶とチーズのキッシュ

香り引き立つ抹茶とクリーミーなチーズが絡み合いミニタルト感覚で味わえるキッシュ。

【ドリンク 全18種類】

千休の「抹茶カプチーノ」をはじめ、日本紅茶協会認定のティーやハーブティー、コーヒーなど(フリードリンク)

※上記内容は現時点(6月6日)の情報であり変更になる場合があります。

※レストランの料金、および抹茶ロールケーキの料金には消費税が含まれています。

レストランを利用の場合、別途サービス料15%を加算させていただきます。

※抹茶ロールケーキの購入は3日前までの予約制となり、お引き取り時間は11:00A.M.〜6:30P.M.となります。

※ザ・プリンス パークタワー東京のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(ザ・プリンス パークタワー東京の食材仕入れ先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。

特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にレストランにお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります。

※写真はイメージです。

