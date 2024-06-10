ジェイアール西日本ホテル開発は、JR西日本ホテルズの12軒のホテルで、「神戸〜大阪鉄道開業150周年記念宿泊プラン」を5月11日から9月30日まで販売する。

神戸〜大阪駅間の鉄道開業150周年を記念した「神戸〜大阪鉄道開業150周年プロジェクト」の一環で販売する。プランの一例は、トレインビュールーム確定プラン、イコちゃんルームプラン（ホテルグランヴィア大阪）、JR尼崎駅体験ツアー付きプラン（JR尼崎駅体験ツアー付きプラン）など。全施設共通特典として150周年記念グッズ「神戸〜大阪間 汽車発着時刻表 同賃金表（明治初期）アクリルボード」を数量限定でプレゼントする。

対象ホテルは、ホテルグランヴィア京都、ホテルグランヴィア大阪、ホテルグランヴィア和歌山、ホテルグランヴィア岡山、ホテルグランヴィア広島、ホテルヴィスキオ京都、ホテルヴィスキオ大阪、ホテルヴィスキオ尼崎、ホテルヴィスキオ富山、奈良ホテル、梅小路ポテル京都、THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection。