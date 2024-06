【劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 10th Anniversary Compact Collection】発売日:2021年4月21日標準価格:8,580円セール価格:6,871円

Amazonは、シャフトから発売中の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 10th Anniversary Compact Collection」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から20%オフの6,871円。

本商品は、「魔法少女まどか☆マギカ」10周年を記念して劇場版前編・後編・新編の全てが入ったBlu-ray BOX。なお、収録映像はBlu-ray限定版と同内容となる。

【「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ10th Anniversary Compact Collection」発売告知CM |2021.4.21 ON SALE】

【収録内容】

・Blu-ray Disc 2枚組

Disc1:[前編] 始まりの物語/[後編] 永遠の物語

Disc2:[新編] 叛逆の物語

※収録映像はBlu-ray限定版と同内容です。

【特典】

・キャラクター原案:蒼樹うめ氏描き下ろしBOX

・キャラクターデザイン:谷口淳一郎氏描き下ろしデジジャケット

・映像特典:ノンクレジットOP/ED+PV集

・日本語字幕

(C) Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS

(C) Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project

(C) Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion