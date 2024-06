ボーイズグループのINIが、きょう10日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ネプリーグSP』(19:00〜)に出演する。(前列左から)木村柾哉、佐野雄大、池崎理人、松田迅、後藤威尊、堀内健、河井ゆずる (後列左から)許豊凡、高塚大夢、尾崎匠海、藤牧京介、西洸人INIチームは、原田泰造(ネプチューン)と堀内健(ネプチューン)に加え、INI(池崎理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢、西洸人、藤牧京介、松田迅)のメンバーが初登場。対する売れっ子芸人チームは、名倉潤(ネプチューン)と林修に加え、オズワルド(伊藤俊介、畠中悠)、アインシュタイン(稲田直樹、河井ゆずる)、マヂカルラブリー(野田クリスタル、村上)が参戦する。

1stステージは、今知っておくべきトレンドワードを穴埋めで答える「ネプレール」。INIチームは後藤が「『ネプリーグ』めちゃくちゃ出たかったんです。小さい頃から見ていて、今日楽屋でみんなに“絶対勝とうな”って言ってました」と番組初出演の喜びを伝えると、同じチームの藤牧が「(後藤が)気合入りすぎて、“お前ミスんじゃねーぞ”って言ってきた」と吐露する。そんな中、『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』の2代目王者に輝いた芸人名「ガク●●●●」の後半4文字を答える問題(※正解は「ガクテンソク」)が出されると、木村は「(ガク)クワガタ」と解答。敵チームの売れっ子芸人チームは「おいおい誰やねん」と総ツッコミだ。そして、全ての問題を終えると同じチームの原田は「お前ら〜! 何やってんだよ! 今まで来たやつらの中で一番悪いぞ!!」と叱咤激励。INIのメンバーは「マジで!?」「え〜!」と衝撃を受ける。2ndステージ「トラベルイングリッシュ」では、INIチームの許が4カ国語を話せて、TOEICも940点の実力者ということで期待がかかる。西も3年間オーストラリアに留学し、さらに現在は英語番組も担当しているということで、「(英語番組を)やってるからには間違えられない」と意気込む。好成績が期待できるINIチームは、許や西だけでなく松田も英語力を発揮し、大盛り上がり。日本語文を英語で答える問題では、許が流ちょうな英語で解答し、一同「すげぇ!」「早くて何て言ってるか分かんない」「(早すぎて)聞き取れない」と絶賛の嵐だ。「ハイパーボンバー」では、結婚式で使われる曲を聴いて、その曲の歌詞を歌って答える問題にINIチームが挑戦。DREAMS COME TRUEの「未来予想図II」やウルフルズの「バンザイ〜好きでよかった〜」、福山雅治の「家族になろうよ」など、さまざまなヒットソングが登場する。松田は、安室奈美恵の「CAN YOU CELEBRATE?」、藤牧は嵐の「Love so sweet」、尾崎はSuperflyの「愛をこめて花束を」など名曲をチョイスし、ノリノリで熱唱する。続く高塚は、木村カエラの「Butterfly」を選び熱唱するもまさかの撃沈となる。【編集部MEMO】ガクテンソクは2005年に「学天即」として結成。2021年に現在のコンビ名「ガクテンソク」に改名した。(C)フジテレビ