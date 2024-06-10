７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．５３ドル（－０．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２５．０ドル（－６５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３３．５セント（－１９１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２７．５０セント（－１２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．２５セント（－２０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．８６（－２．５６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．５３ドル（－０．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２５．０ドル（－６５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３３．５セント（－１９１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２７．５０セント（－１２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．２５セント（－２０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．８６（－２．５６）
出所：MINKABU PRESS