スヌーピーの親友で、おしゃべり好きな小さな黄色い小鳥「ウッドストック」。小さいながらもその存在感は大きく、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の中でも特に人気のキャラクターだ。そんなウッドストックにフォーカスしたお店「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」が、2024年6月14日(金)より東京駅一番街いちばんプラザ催事場およびスヌーピータウンショップ大阪梅田店にて期間限定オープンする。

「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」東京駅一番街いちばんプラザ催事場およびスヌーピータウンショップ大阪梅田店で期間限定オープン

今年のテーマは「CHEERING FOR YOU AND YOUR EFFORTS! 音楽でみんなを応援!」

「ミニタオル」(770円)

「丸巾着」(1210円)

「クリアポーチ」(1760円)

「チャーム2個セット」(1540円)

「マグネットバー」(440円)

「クリアファイルA4」(330円)

「アートカード2枚セット」(330円)

「4層ブロックメモ」(440円)

「付箋」(440円)

「フレークステッカー」(550円)

「レザーキーホルダー(イエロー/ブラウン)」(各1210円)

「クリアタンブラー」(1210円)

「グラス」(1430円)

「Tシャツ(メンズサイズ:S/M/L)」(各2530円)

「スヌーピータウンショップ ウッドストックフェア2024」

「扇子」(2310円)

「ワンプッシュボトル」(3300円)

「マウスパッド」(1100円)

スヌーピータウンショップオリジナル ウッドストック刺繍バッグ&ポーチシリーズ

スヌーピータウンショップオリジナル オーケストラシリーズがデザインリニューアル

「ドリームトミカ BEAGLE SCOUTS」(880円)

6月14日(金)〜「フェイスタオル」

6月15日(土)〜「ボールペン」

【平日企画】6月17日(月)〜21日(金)、24日(月)「ミニクリアファイル」

6月22日(土)〜「ミニエコバッグ」

今年のショップのテーマは「CHEERING FOR YOU AND YOUR EFFORTS! 音楽でみんなを応援!」。音楽やチアで応援するウッドストックたちが描かれたグッズが登場する。さらにウッドストックフェアやウッドストック刺繍バッグ&ポーチシリーズの先行販売や、期間によって変わるお買い上げ特典など楽しい企画目白押しなのでお見逃しなく!■ウッドストックが毎日を応援!文房具やボトルが登場ショップでは、「ミニタオル」(770円)をはじめ、「丸巾着」(1210円)や夏らしい「クリアポーチ」(1760円)など、デイリーに使えるグッズをずらりと取りそろえる。どのグッズも楽器やポンポンをもったウッドストックが愛らしく、見ているだけで元気をもらえそう。ウッドストックの仲間であるハリエットやレイモンドも登場しているので見つけてみて。「クリアファイルA4」(330円)や「4層ブロックメモ」(440円)、「付箋」(440円)といったオフィスや学校で使いたい文房具も登場。「フレークステッカー」(550円)は60ピース入りで、どの柄を使うか迷ってしまいそう。フラッグのような形がかわいい「レザーキーホルダー(イエロー/ブラウン)」(各1210円)。レアなデザインと高級感ある仕上がりはギフトにもよさそう。中のドリンクによって柄の雰囲気が変わる「クリアタンブラー」(1210円)、元気いっぱいイエローカラーの「Tシャツ(メンズサイズ:S/M/L)」(各2530円)と、夏に欠かせないアイテムもこの機会に手に入れたい。■ウッドストックフェアやトミカコラボグッズを先行発売さまざまなウッドストックグッズシリーズの先行発売が行われるのも本ショップの見どころ。2024年6月15日(土)から全国のスヌーピータウンショップで展開される「ウッドストックフェア2024」のオリジナルグッズをはじめ、ウッドストック刺繍バッグ&ポーチシリーズの新作、スヌーピータウンショップ人気の定番「オーケストラシリーズ」のリニューアルグッズも2024年6月14日(金)より先行発売される。ちなみにウッドストックフェアの今年のテーマは「マーチングバンド」。ピアノの鍵盤の上で楽器を奏でながら行進するウッドストックたちのアートを使用した「扇子」(2310円)や「ワンプッシュボトル」(3300円)、「マウスパッド」(1100円)など多彩なデイリーグッズを発売予定なのでお楽しみに。さらに2024年6月21日(金)からは、スヌーピータウンショップのオリジナルドリームトミカ第10弾を先行発売。「ドリームトミカ BEAGLE SCOUTS」(880円)は、ビーグル・スカウト50周年記念ロゴ入りで、お祝いムードを楽しめるモデルとなっている(1人1会計につき3個まで)。■期間で変わる購入特典!同ショップでは、期間によって異なる購入特典が用意されているので、欲しい特典がある日に訪れるのもおすすめだ。フェイスタオルやボールペン、ミニエコバッグとどれもここでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズばかり。期間によって購入金額と配布人数も変わるので、下記の特典情報は必ず確認しよう。●6月14日(金)〜「フェイスタオル」PEANUTS商品を3300円以上購入した人、先着総勢800名にプレゼント●6月15日(土)〜「ボールペン」PEANUTS商品を3300円以上購入した人、先着総勢900名にプレゼント●【平日企画】6月17日(月)〜21日(金)、24日(月)「ミニクリアファイル」PEANUTS商品を2200円以上購入した人、各日先着200名にプレゼント●6月22日(土)〜「ミニエコバッグ」PEANUTS商品を3300円以上購入した人、先着総勢800名にプレゼント東京駅一番街いちばんプラザ催事場とスヌーピータウンショップ大阪梅田店いずれも、初日の2024年6月14日(金)は混雑が予想されるため、入場整理券を配布して入場制限をかけている。配布場所や注意事項はスヌーピータウンショップ公式サイトにてチェックを。また、「WOODSTOCK SMALL SHOP」と「ウッドストックフェア2024」のグッズは、「おかいものSNOOPY」でも2024年6月17日(月)12:00から販売予定なので、店舗が近くにない人はオンラインで手に入れよう。「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」●東京駅一番街いちばんプラザ催事場開催期間:2024年6月14日(金)〜6月27日(木)開催時間:10時〜20時30分 ※最終日のみ18時終了ウッドストックスモールショップ商品「CHEERING FOR YOU AND YOUR EFFORTS」は、会期終了後、売り切れた商品を除いて、スヌーピータウンミニ東京駅一番街店にて販売予定●スヌーピータウンショップ大阪梅田店開催期間:2024年6月14日(金)〜開催時間:10時〜21時●おかいものSNOOPY販売日:2024年6月17日(月)12時〜※スヌーピータウンショップオリジナル商品については、発売初日に限り、一人一会計につき2個までの購入となります。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC