(MCU)映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016)や「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)でヴィランのバロン・ジモ役を演じたダニエル・ブリュールが、MCUへの復帰に自信を見せている。

米のインタビューで、ヴィラン集結映画『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』にジモの登場が確定していないことを訊かれたブリュール。「それでも構いません。待てますよ(笑)」と回答した。「僕は辛抱強いですからね。いや、それは違うか」。

そう語るブリュールは最近、「スーパーヒーロー・ユニバースを風刺した」ドラマの撮影を終えたばかりなのだとか。HBOが製作を務め、スーパーヒーロー映画作りを「辛辣に」描く本シリーズでは、希望に満ち溢れたスタッフたちが、機能不全かつナンセンスで、愉快な地獄絵図のスーパーヒーロー映画シリーズ作りに囚われていくというストーリー。ブリュールは「いわば、寝返ったようなものだから楽しかったですよ」と話している。

言ってみれば、「ザ・フランチャイズ」はMCUやDCを皮肉ったような内容なわけだが、ブリュールはマーベルの反応を心配していないという。「マーベルのことなので、彼らはユーモアのセンスに溢れているし、おそらく僕と同じように面白いと思うんじゃないでしょうか」とコメントしている。

MCUにおけるジモの再登場については、「どうでしょうね。まだ僕は死んでません」とブリュール。「復帰に自信を持っています」と前向きに答えた。

『サンダーボルツ*』には、『ブラック・ウィドウ』(2021)からレッド・ガーディアン役でデヴィッド・ハーバー、エレーナ・ベロワ役でフローレンス・ピュー、タスクマスター役でオルガ・キュリレンコ、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」からUSエージェント/ジョン・ウォーカー役のワイアット・ラッセル、ウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役のセバスチャン・スタン、ヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌ役でジュリア・ルイス=ドレイファス、『アントマン&ワスプ』(2018)からゴースト/エイヴァ・スター役でハナ・ジョン=カーメンが出演する。

「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」で、宿敵からフレネミー(友達を装う敵)へと関係が変化しつつあったバッキーと絶妙な化学反応を見せていたジモが、『サンダーボルツ*』に参戦となることを期待したい。

MCUで初となるヴィラン集結映画『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』は、2025年5月2日に米国公開予定。

Source:

The post first appeared on .