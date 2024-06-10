サッカーJ2リーグ第19節の9試合が、8日（土）、9日（日）に開催されました。

首位清水エスパルスは藤枝MYFCを破り勝ち点43。試合のなかった2位V・ファーレン長崎との勝ち点差を『4』に広げました。3位横浜FCは徳島ヴォルティスを破り4連勝で勝ち点37。2位との勝ち点差を『2』に縮めています。ジェフユナイテッド千葉は上位のレノファ山口FCに勝利し2連勝で勝ち点30。J1昇格プレーオフ圏内の6位ファジアーノ岡山に勝ち点1差まで迫りました。

V・ファーレン長崎−いわきFCのカードは6月26日（水）に開催。V・ファーレン長崎がルヴァンカップのプレーオフラウンドに進出したため、日程変更となっています。

【J2第19節結果】

◆秋田 1−1 熊本（ソユースタジアム）

得点【秋田】中村亮太（後半29分）【熊本】大崎舜（前半14分）

◆甲府 1−1 仙台（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【甲府】アダイウトン（前半30分）【仙台】郷家友太（前半18分）

◆清水 1−0 藤枝（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】北川航也（後半22分）

◆横浜FC 1−0 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【横浜FC】福森晃斗（前半43分）

◆愛媛 1−0 水戸（ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】谷本駿介（前半16分）

◆栃木 1−1 群馬（カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木】大島康樹（後半2分）【群馬】高澤優也（前半45分+2分）

◆千葉 2−1 山口（維新みらいふスタジアム）

得点【千葉】日高大（前半45分+4分）岡庭愁人（後半34分）【山口】野寄和哉（後半35分）

◆山形 0−0 大分（NDソフトスタジアム山形）

◆岡山 1−1 鹿児島（シティライトスタジアム）

得点【岡山】岩渕弘人（後半25分）【鹿児島】ンドカ チャールス（後半10分）

◆長崎 − いわき（6月26日開催、トランスコスモススタジアム長崎）