俳優の竹内涼真(31)が9日までにインスタグラムを更新。唯一無二のデザインの着物姿を公開した。

竹内は「This is the fabric I fell in love with at first sight. It's the best kimono I've ever worn. 唯一無二のデザイン 最高な着物」とつづり、着物姿を披露した。

この投稿に「唯一無二のデザインで作ってもらって、それをなんの違和感もなく着こなせている涼真くんの説得力がかっこよすぎます」「めちゃくちゃ着物似合ってる!!」「うわぁー!りょまくんの着物姿最高すぎる」「世界一着物が似合う男です」「めっちゃ色気ありますねー」「ああぁ…もういっそ斬られたい」などのコメントが寄せられている。