【Call of Duty: Black Ops 6 Direct】6月10日 配信

Activision Blizzardは、10月25日発売予定のFPS「Call of Duty: Black Ops 6」について、「ゾンビモード」の実装を発表した。詳細は2024年後半に公開する予定。

ゾンビモードは、「Call of Duty : World at War」で初登場した協力型の耐久ゲームモード。プレーヤー4人対NPC操作のゾンビの群れで、ゾンビの襲撃を耐え抜くというコンセプトだ。CoDシリーズ最新作でも登場が決定し、リリース時点で2つの新マップが登場する予定。「CoD: BO6」のゾンビモードでは、今作からの新機能「オムニムーブメント」が本編同様に使用でき、エイムしながら素早く前後左右へダッシュしゾンビの攻撃をかいくぐる様子が確認できた。

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