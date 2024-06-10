¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ´ÆÆÄà°ø±ï¤ÎÀï¤¤á£³Ï¢¾¡¡ª¡¡À¾Éð¡¦ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÁê¼ê¤ËÀ²¤é¤·¤¿¡Ö13Ç¯Á°¤Î¶þ¿«¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£³¡½£°¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££¶Æü»þÅÀ¤ÇÃù¶â¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿½Å¶ì¤·¤¤¥à¡¼¥É¤â¿á¤Èô¤Ð¤¹²÷¾¡·à¡£¤·¤«¤â²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô·ó£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ïà°ø±ï¤ÎÁê¼êá¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î£±£³Ç¯Á°¤Ë¶þ¿«¤òÀ²¤é¤¹¥¹¥¤¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄË²÷¤Ê¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ºÍÌÚ¤¬£¸²ó°ì»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£²÷µóÃ£À®¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥é¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä£¸¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¸å¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤¤¤¯¤¾¤È¸À¤¦¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡×¤È¥´¥¥²¥ó¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À²¿¤Î°ø²Ì¤«¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤È¤ÏÀõ¤«¤é¤Ì°ø±ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡££±£³Ç¯Á°¤Î£²£°£±£±Ç¯¡£Åö»þ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÀ¾ÉðÎ¨¤¤¤ëÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤ÈÂçÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯£±£±·î£±£¸Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î£±£´£´»î¹çÌÜ¤Ç¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î¡Ö¾¡Î¨£±ÌÓº¹¡×¤Ç£Ã£Ó½Ð¾ì¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç»î¹ç³«»Ï¸å¡¢£³»þ´Ö£³£°Ê¬¤ò²á¤®¤Æ°Ê¹ß¤Ï¿·¤·¤¤±äÄ¹²ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡££Ã£Ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¡¢À¾Éð¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Î¾·³¤ÏÆ±Æü¤ËÊÌ¡¹¤Îµå¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Ìó£±¤«·î´Ö¼é¤êÂ³¤±¤¿£³°Ì¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°Ì´¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Éð¤Ç¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¾°æ´ÆÆÄ¤¬µÙÍÜ¡£¸òÎ®Àï¤«¤éÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±Ç¯Åö»þ¤ÏÎ¾·³¤È¤âà»àµå¹çÀïá¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¿³È½¤«¤é·Ù¹ð»î¹ç¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¸¤±î¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ðà¤½¤ó¤ÊÀÎ¤Î¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤â¤¿¤ïá¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¼¹ï¤ÊÉÏÂÇ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£²·å°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£²¿¤è¤ê²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿ºÍÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤é¥ª¥Þ¥¨¡¢¤â¤¦¤à¤±¤ëÈé¤â¤Ê¤¤¤ä¤í¡£¿·¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤«¤é¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É¾éÀå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Ç¯Á°¤Î²áµî¤òÀ¶»»¤·¡¢ÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¿²¬ÅÄºå¿À¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¸òÎ®Àï¤Ç£Ö»ú²óÉü¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡