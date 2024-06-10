国際スケート連盟（ＩＳＵ）は日本時間１０日までに、フィギュアスケート２０２４〜２５年シーズンのグランプリ（ＧＰ）シリーズ各大会の出場選手を発表した。

女子で世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）は、第２戦スケートカナダ（１０月２５〜２７日）、第４戦ＮＨＫ杯（１１月８〜１０日・東京）にエントリーした。

男子で２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、第４戦ＮＨＫ杯、第５戦フィンランド大会（１１月１５〜１７日）と連戦になった。

ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、第１戦スケートアメリカ（１０月１８〜２０日）、第４戦ＮＨＫ杯に出場予定。

なお、来季のＧＰファイナルは１２月５〜８日にフランス・グルノーブルで開催される。

◆日本選手のエントリー

▽第１戦スケートアメリカ（１０月１８〜２０日） 三浦佳生、島田高志郎、吉岡希、青木祐奈、樋口新葉、渡辺倫果、三浦璃来、木原龍一組

▽第２戦スケートカナダ（１０月２５〜２７日）

佐藤駿、山本草太、坂本花織、松生理乃、吉田陽菜

▽第３戦フランス大会（１１月１〜３日）

島田高志郎、友野一希、樋口新葉、三原舞依、住吉りをん

▽第４戦ＮＨＫ杯（１１月８〜１０日）

鍵山優真、三浦佳生、千葉百音、坂本花織、三浦璃来、木原龍一組、長岡柚奈、森口澄士組、田中梓沙、西山真瑚組、吉田唄菜、森田真沙也組

※男女シングルは３名出場。残り１名は９月下旬頃決定予定

▽第５戦フィンランド大会（１１月１５〜１７日）

鍵山優真、友野一希、山本草太、松生理乃、三原舞依、吉田陽菜

▽第６戦中国（１１月２２〜２４日）

佐藤駿、千葉百音、住吉りをん、渡辺倫果